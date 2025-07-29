İşten Ayrılanlara Kötü Sürpriz: SGK Borcu Geriye İşliyor! Prim Borçlarıyla İlgili Kritik Detay Ortaya Çıktı
SGK prim borçlarında sorumluluk, görevden ayrılmakla bitmiyor. Mevzuata göre, limited ve anonim şirketlerde ortaklar ile yöneticiler, geçmişe dönük borçlardan belirli şartlar altında sorumlu tutulabiliyor. Özellikle görevden ayrılanlar için kritik detaylar dikkat çekiyor.
Kaynak: Habertürk
Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) ait prim borçlarında kimin hangi şartlarda sorumluluk taşıdığı, özellikle şirket ortakları ve yöneticileri için büyük önem taşıyor. Mevzuata göre, bazı kişiler görevden ayrılsalar bile geçmiş döneme ait prim borçlarından sorumlu olmaya devam edebiliyor.
LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARINA HİSSE ORANINDA SORUMLULUK
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, Limited şirketlerde ortaklar, şirketin SGK’ya olan borçlarından hisseleri oranında sorumlu tutulabiliyor. Ancak bu sorumluluk, öncelikle borcun şirketten tahsil edilememesi durumunda devreye giriyor. Ortak değişikliği söz konusu olduğunda ise, yeni ve eski ortak birlikte geçmişe dönük borçlardan müteselsilen (zincirleme) yükümlü oluyor.
Şirket müdürlüğü görevini üstlenen ortaklar için durum daha da net. Bu kişiler, sahip oldukları hisse oranından bağımsız olarak doğrudan sorumlu kabul ediliyor.
ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYE VE YÖNETİM ETKİLİ
Anonim şirketlerde genel itibarıyla ortaklar SGK prim borçlarından mesul tutulmuyor. Ancak taahhüt edilen sermaye henüz tamamlanmamışsa, ödenmeyen kısmın karşılığı kadar sorumluluk ortaya çıkabiliyor.
Bunun yanında, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler, şirketin SGK primlerini zamanında ödemedikleri takdirde, şirketle birlikte müteselsilen sorumlu sayılıyor. Bu yükümlülük, görevde oldukları süre içinde doğan borçları kapsıyor. Yani görevden ayrılmış olsalar dahi, bu döneme ait ödenmemiş primlerden sorumlu olmaya devam ediyorlar.
RESMİ BİLDİRİM ŞARTI ÖNEMLİ
Görevden ayrılan yöneticilerin, ileride herhangi bir hukuki sorumlulukla karşılaşmamaları için Ticaret Sicili Gazetesi’ne yapılan tescil ya da noter aracılığıyla bildirimde bulunmaları gerekiyor. Bu işlem, sorumluluğun resmi olarak sona ermesi açısından büyük önem taşıyor.