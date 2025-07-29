İşten Ayrılanlara Kötü Sürpriz: SGK Borcu Geriye İşliyor! Prim Borçlarıyla İlgili Kritik Detay Ortaya Çıktı

Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) ait prim borçlarında kimin hangi şartlarda sorumluluk taşıdığı, özellikle şirket ortakları ve yöneticileri için büyük önem taşıyor. Mevzuata göre, bazı kişiler görevden ayrılsalar bile geçmiş döneme ait prim borçlarından sorumlu olmaya devam edebiliyor.

LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARINA HİSSE ORANINDA SORUMLULUK

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, Limited şirketlerde ortaklar, şirketin SGK’ya olan borçlarından hisseleri oranında sorumlu tutulabiliyor. Ancak bu sorumluluk, öncelikle borcun şirketten tahsil edilememesi durumunda devreye giriyor. Ortak değişikliği söz konusu olduğunda ise, yeni ve eski ortak birlikte geçmişe dönük borçlardan müteselsilen (zincirleme) yükümlü oluyor.

Şirket müdürlüğü görevini üstlenen ortaklar için durum daha da net. Bu kişiler, sahip oldukları hisse oranından bağımsız olarak doğrudan sorumlu kabul ediliyor.