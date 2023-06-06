İşte dolar milyarderlerinin yaşadığı kentler: Listede Türkiye'den de bir şehir var

“Dolar milyarderlerinin yaşadığı kentler” listesi açıklandı. İstanbul 33 milyarderiyle 16 kentin yer aldığı listenin 13’üncüsü oldu.

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İşte dolar milyarderlerinin yaşadığı kentler: Listede Türkiye'den de bir şehir var - Resim: 1

New York: 2022’de kentte yaşayan milyarder sayısı 136. 2021’e kıyasla 2 milyarder kenti terk etti.

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İşte dolar milyarderlerinin yaşadığı kentler: Listede Türkiye'den de bir şehir var - Resim: 2

Hong Kong: 2022’de kentte yaşayan milyarder sayısı 112. 2021’e kıyasla 2 milyarder kenti terk etti.

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İşte dolar milyarderlerinin yaşadığı kentler: Listede Türkiye'den de bir şehir var - Resim: 3

San Fransisco: 2022’de kentte yaşayan milyarder sayısı 84. 2021’e kıyasla 1 milyarder kenti terk etti.

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İşte dolar milyarderlerinin yaşadığı kentler: Listede Türkiye'den de bir şehir var - Resim: 4

Moskova: 2022’de kentte yaşayan milyarder sayısı 76. 2021’e kıyasla 1 milyarder kente geldi.

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