İşte asgari ücret zammı için konuşulan rakamlar: 'Dolar/TL'de 22 bandı kırılırsa...'
AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta bir kez daha kazanması sonrası milyonların gözü, iktidar partisinin seçim beyannamesinde de yer alan 'temmuzda asgari ücret zammı' hamlesine çevrildi. Olası rakamlar konuşulurken, dolar / TL kurunun durumuna ayrıca dikkat çekiliyor.
28 Mayıs'ta düzenlenen ikinci turda bir kez daha cumhurbaşkanı seçilen AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süredir asgari ücrete temmuz ayında bir ara zam yapılacağının mesajını veriyor. Bu vaat, iktidar partisinin seçim beyannamesinde de yer alıyor.
Seçimlerin ardından milyonların gözü, asgari ücret zammına çevrildi. Peki zam ne kadar olacak?
Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, Milliyet gazetesine verdiği demeçte şunları söyledi:
"Asgari ücret tahminlerimizde iki kriterin belirleyeceği olacağını söylemiştik. Bunlardan birincisi ve en önemlisi haziran sonunda açıklanacak olan enflasyon oranları, ikincisi ise döviz kurlarının haziran sonunda alacağı durum.
Bu iki durum temmuz başında asgari ücretin belirlenmesinde en önemli unsur olacaktır. Şu an için bunu öngörebilmek çok imkan dahilinde olmasa da döviz kurunun 22 TL civarında kalması ve enflasyonun da ilk aylarda açıklanan oranda kalması halinde 10 bin 500, 11 bin TL bandında yeni asgari ücretin belirleneceğini düşünüyoruz.