İşte asgari ücret zammı için konuşulan rakamlar: 'Dolar/TL'de 22 bandı kırılırsa...'

Bu iki durum temmuz başında asgari ücretin belirlenmesinde en önemli unsur olacaktır. Şu an için bunu öngörebilmek çok imkan dahilinde olmasa da döviz kurunun 22 TL civarında kalması ve enflasyonun da ilk aylarda açıklanan oranda kalması halinde 10 bin 500, 11 bin TL bandında yeni asgari ücretin belirleneceğini düşünüyoruz.