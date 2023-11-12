İşte araçlara göre 2024'te ödenecek MTV listesi

Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla 2024 yılında yapılacak 'Yeniden Değerleme Oranı' kesinleşti. 2024’te vergi, harç ve cezalar yüzde 58,46 yükselecek. Peki 2024 yılında araç sahipleri ne kadar Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeyecek?