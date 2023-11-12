İşte araçlara göre 2024'te ödenecek MTV listesi

Araç sahipleri MTV ödemelerinin 2024 yılında ne kadar olacağını araştırmaya başladı. İşte araca göre MTV ödeme listesi.

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İşte araçlara göre 2024'te ödenecek MTV listesi - Resim: 1

Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla 2024 yılında yapılacak 'Yeniden Değerleme Oranı' kesinleşti. 2024’te vergi, harç ve cezalar yüzde 58,46 yükselecek. Peki 2024 yılında araç sahipleri ne kadar Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeyecek?

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İşte araçlara göre 2024'te ödenecek MTV listesi - Resim: 2

İŞTE ARAÇLARA GÖRE 2024 YILI İÇİN MTV ORANLARI:

0-1300 motor

Matrahı 114 bin 000 liraya kadar

1-3 yaş - 2.120 TL'den 3359 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 1479 TL'den 2343 TL'ye çıktı

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İşte araçlara göre 2024'te ödenecek MTV listesi - Resim: 3

Matrahı 114.000 - 199.700 lira arası

1-3 yaş - 2330 TL'den 3692 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 1626 TL'den 2576 TL'ye çıktı

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İşte araçlara göre 2024'te ödenecek MTV listesi - Resim: 4

Matrahı 199.700 lira ve üstü

1-3 yaş - 2545 TL'den 4032 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 1773 TL'den 2809 TL'ye çıktı

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İşte araçlara göre 2024'te ödenecek MTV listesi - Resim: 5

1301-1600 motor

Matrahı 114.000 liraya kadar

1-3 yaş - 3693 TL'den 5572 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 2769 TL'den 4387 TL'ye çıktı

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İşte araçlara göre 2024'te ödenecek MTV listesi - Resim: 6

1301-1600 cc

Matrahı 114.000 - 199.700 lira arası

1-3 yaş - 4066 TL'den 6442 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 3049 TL'den 4831 TL'ye çıktı

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İşte araçlara göre 2024'te ödenecek MTV listesi - Resim: 7

1301-1600 cc

Matrahı 199.700 lira ve üstü

1-3 yaş - 4434 TL'den 7026 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 3325 TL'den 5268 TL'ye çıktı

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İşte araçlara göre 2024'te ödenecek MTV listesi - Resim: 8

1601-1800 cc

Matrahı 285.800’ü aşmayanlar

1-3 yaş - 7178 TL'den 11.374 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 5613 TL'den TL'ye çıktı

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İşte araçlara göre 2024'te ödenecek MTV listesi - Resim: 9

Matrahı 285.800’ü aşanlar

1-3 yaş - 7834 TL'den 12413 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 6120 TL'den 9697 TL'ye çıktı

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İşte araçlara göre 2024'te ödenecek MTV listesi - Resim: 10

1801-2000 cc

Matrahı 285.800 lira

1-3 yaş - 9048 TL'den 14337 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 6968 TL'den 11041 TL'ye çıktı

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İşte araçlara göre 2024'te ödenecek MTV listesi - Resim: 11

Matrahı 285.800 lira ve üstü

1-3 yaş - 11.311 TL'den 17923 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 9.505 TL'den 15061 TL'ye çıktı

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İşte araçlara göre 2024'te ödenecek MTV listesi - Resim: 12

2001 - 2500 cc

Matrahı 356.900 lira

1-3 yaş - 16.967 TL'den 26.885 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 12.319 TL'den 19.520 TL'ye çıktı

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İşte araçlara göre 2024'te ödenecek MTV listesi - Resim: 13

Matrahı 356.900 lira ve üstü

1-3 yaş - 18.512 TL'den 29.334 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 13.436 TL'den 21.290 TL'ye çıktı

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İşte araçlara göre 2024'te ödenecek MTV listesi - Resim: 14

2501 - 3000 cc

Matrahı 714.300 lira

1-3 yaş - 23.658 TL'den 37.488 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 20.583 TL'den 32.615 TL'ye çıktı

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İşte araçlara göre 2024'te ödenecek MTV listesi - Resim: 15

Matrahı 714.300 lira ve üstü

1-3 yaş - 25.812 TL'den 40.901 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 22.453 TL'den 35.579 TL'ye çıktı

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İşte araçlara göre 2024'te ödenecek MTV listesi - Resim: 16

4001 cc ve yukarısı

Matrahı 1.357.700 lirayı aşmayan

1-3 yaş - 92.725 TL'den 146.932 TL'ye çıktı

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İşte araçlara göre 2024'te ödenecek MTV listesi - Resim: 17

Matrahı 1.357.700 lirayı aşan

1-3 yaş - 101.153 TL'den 160.287 TL'ye çıktı

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İşte araçlara göre 2024'te ödenecek MTV listesi - Resim: 18

0-1300 cc

2023 MTV: 826 Lira

2024 MTV: 1308 Lira

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İşte araçlara göre 2024'te ödenecek MTV listesi - Resim: 19

1301-1600 cc

2023 MTV: 1606 Lira

2024 MTV: 2544 Lira

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İşte araçlara göre 2024'te ödenecek MTV listesi - Resim: 20
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