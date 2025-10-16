İstanbul’un Kredi Kartı Bilançosu: Her 10 Kişiden 4’ü Sadece Asgarisini Ödeyebiliyor

Türkiye'de vatandaşların ekonomik durumu giderek daha vahim bir hal alırken, İstanbul'a ilişkin ekonomik veriler yayımlandı. İPA'nın verilerine göre, İstanbulluların, yüzde 40'ın kredi kartı borcunun yalnızca asgari tutarını ödeyebildiği gözler önüne serildi.


İstanbul Planlama Ajansı (İPA), mega kentin eylül ayına ilişkin ekonomik verilerini paylaştı. Verilere göre, kredi kartı kullanıcılarının yüzde 40’ının borcunun yalnızca asgari tutarı ödeyebildiği gözler önüne serildi. Verilerde borcunun tamamını ödeyebilenlerin oranı da bir ayda yüzde 47,6’dan yüzde 40,6’ya düştü. Alt gelir grubunda yüzde 11,3 ise hiçbir ödeme yapamadı.

İstanbul’un Kredi Kartı Bilançosu: Her 10 Kişiden 4’ü Sadece Asgarisini Ödeyebiliyor - Resim : 1
Vatandaşın borç yükü her geçen gün artıyor...

Verilerde katılımcıların yüzde 53,9’u geçinmekte zorlandığın belirtirken, yüzde 31’,4’ü ise temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamadığını söyledi. Geçen ay ise bu oran yüzde 22,1 olmuştu.

Katılımcıların yüzde 49,5’i hanesine yeterli gıdaya ulaşmama endişesi yaşarken, ‘sıklıkla endişe duyanların’ oranı ise yüzde 17,9 oldu.

Fatura ödemelerinde de durum giderek vahim hale geliyor. Katılımcıların yüzde 18,3 eylülde tüm fatura ve aidatlarını ödeyemedi. Yüzde 61 ile elektrik, yüzde 52,7 ile su ve yüzde 44,5 ile doğal gaz ödemesi en çok aksayan kalemler oldu.

