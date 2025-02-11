İstanbul’un İnşaat Devi İflas Ediyor: 1 Yıllık Süre Tanındı
Ekonomik sıkıntılarla boğuşan İstanbul merkezli Nasoğlu İnşaat, konkordato talebinde bulunmuştu. Mahkeme, şirketin bu talebini değerlendirerek kritik bir karar verdi.
Kaynak: ekonomidehaber.com.tr
2010 yılında kurulan ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren Nasoğlu İnşaat’ın konkordato başvurusu, Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından ele alındı. Mahkeme, 5 Şubat 2025 tarihli duruşmada, şirkete 1 yıl süreyle kesin mühlet tanınmasına karar verdi. Ayrıca, alacaklıların durumu ve şirketin mali yapısı göz önünde bulundurularak geçici komiser heyetinin görevine devam etmesine hükmedildi.
ŞİRKETİN MALLARINA TEDBİR KARARI
Ekonomide Haber'de yer alan habere göre; mahkeme, şirketin alacaklıları tarafından başlatılan icra takiplerinin durdurulmasına karar verdi. Bunun yanı sıra, şirketin sahip olduğu gayrimenkuller, tescilli ve tescilsiz mülkler ile araçların üçüncü kişilere devrinin engellenmesi için ihtiyati tedbir uygulanmasına hükmedildi. Şirketin varlıkları üzerine ayni ve şahsi hak tesis edilmesi de mahkeme kararıyla yasaklandı.
KONKORDATO SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİLECEK
Mahkeme, konkordatonun başarıya ulaşabilmesi için gerekli incelemelerin yapılacağını belirtti. Bu süreç boyunca geçici komiser heyeti denetimi sürdürecek ve şirket aleyhinde yeni haciz işlemleri gerçekleştirilemeyecek.