İstanbul’un İnşaat Devi İflas Ediyor: 1 Yıllık Süre Tanındı

ŞİRKETİN MALLARINA TEDBİR KARARI

Ekonomide Haber'de yer alan habere göre; mahkeme, şirketin alacaklıları tarafından başlatılan icra takiplerinin durdurulmasına karar verdi. Bunun yanı sıra, şirketin sahip olduğu gayrimenkuller, tescilli ve tescilsiz mülkler ile araçların üçüncü kişilere devrinin engellenmesi için ihtiyati tedbir uygulanmasına hükmedildi. Şirketin varlıkları üzerine ayni ve şahsi hak tesis edilmesi de mahkeme kararıyla yasaklandı.