İstanbul’un Hemen Yanı Başında, Kış Gelince Akın Ediyorlar: Girişi Ücretsiz, Şifası Sınırsız!

MADEN SUYU SONDAJ ÇALIŞMASINDA KEŞFEDİLDİ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Kurşunlu Travertenleri, maden suyu sondaj çalışmaları sırasında keşfedilen termal suları ile ünlü. Beyaz traverten tabakaları, küçük şelaleleri ve çevresindeki doğal göletlerle ziyaretçilerine benzersiz bir atmosfer sunuyor. Kış mevsiminde sıcak termal sularıyla rahatlamak isteyenler için tercih sebebi olan Kurşunlu Travertenleri, aynı zamanda piknik yapmak isteyenler için de uygun alanlar barındırıyor.