İstanbul’un Hemen Yanı Başında, Kış Gelince Akın Ediyorlar: Girişi Ücretsiz, Şifası Sınırsız!
İstanbul ve Ankara'ya yalnızca üç saatlik mesafede yer alan, Bursa'nın göz kamaştıran doğa harikası Kurşunlu Travertenleri, kış aylarında ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi
"Bursa'nın Pamukkalesi" olarak anılan Kurşunlu Travertenleri, hem doğaseverlerin hem de fotoğraf tutkunlarının favori adreslerinden biri haline geldi. Üstelik bu doğa harikasına giriş tamamen ücretsiz.
MADEN SUYU SONDAJ ÇALIŞMASINDA KEŞFEDİLDİ
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Kurşunlu Travertenleri, maden suyu sondaj çalışmaları sırasında keşfedilen termal suları ile ünlü. Beyaz traverten tabakaları, küçük şelaleleri ve çevresindeki doğal göletlerle ziyaretçilerine benzersiz bir atmosfer sunuyor. Kış mevsiminde sıcak termal sularıyla rahatlamak isteyenler için tercih sebebi olan Kurşunlu Travertenleri, aynı zamanda piknik yapmak isteyenler için de uygun alanlar barındırıyor.
İSTANBUL’A SADECE 3 SAAT UZAKLIKTA
Kurşunlu Travertenleri, İstanbul ve Ankara'dan gelecek ziyaretçiler için ulaşım açısından oldukça ulaşılabilir bir konumda yer alıyor.
İstanbul’dan gidenler, İstanbul-Ankara otoyolunu kullanarak İnegöl ilçesine, İnegöl'deki tabelaları takip ederek 20 kilometre ileride Kurşunlu Travertenleri’ne varabiliyor.
Ankara’dan gidenler, Ankara-Bursa güzergahını takip ederek İnegöl’e ulaşabiliyor. İlçe merkezinden ise 20 kilometre sonra ise bu doğa harikasına varıyorlar.
Bursa’dan gidenler, Bursa-Ankara yolu üzerinden İnegöl’e, travertenleri gösteren tabelaları takip ederek kısa bir yolculuk sonunda bölgeye varabiliyor.
KIŞ AYLARINDA BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR
Doğal güzellikleri ve sıcak termal suları ile özellikle soğuk kış günlerinde büyük ilgi gören Kurşunlu Travertenleri, şehir hayatından uzaklaşıp doğanın tadını çıkarmak isteyenler için mükemmel bir kaçış noktası. Üstelik girişin ücretsiz olması, burayı daha cazip hale getiriyor.