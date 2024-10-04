İstanbul'un Göbeğindeki Ünlü Otel Zinciri Otellerini Tek Tek Kapatıyor
Ekonomik kriz, büyük otel zincirlerini de etkisi altına aldı. İstanbul'daki ünlü otel zinciri aynı gün içinde 3 otelini birden kapattı.
Kaynak: Turizm Ajansı
Artan maliyetler ve peş peşe gelen zamlardan son olarak büyük oteller de etkilenmeye başladı. İstanbul'un göbeğindeki ünlü otel zinciri 7 otelinden 3'ünü aynı gün içinde aniden kapattı böylelikle Nova Plaza Hotels'in otel sayısı 4'e düştü. Nova Plaza Hotels'in bu kapatma kararı herkesi şoke etti.
Şirketten yapılan resmi açıklamada, “01 Ekim 2024 itibarıyla Nova Plaza Park, Nova Plaza Taksim Square ve Nova Plaza Boutique otellerimiz faaliyetlerini durdurmuştur” denildi.
KAPANMA NEDENİ BELLİ OLDU
Nova Plaza Hotels CEO’su Batuhan Aydoğdu, kapatma kararı ile ilgili sosyal medya hesbı üzerinden açıklama yaptı. Kapanma kararının nedeni olarak artan maliyetler öne sürüldü. Aydoğdu, “Bizi bu noktaya getiren ilk göz ağrılarımızla bugünkü artan maliyetler sebebiyle vedalaşmak durumunda kaldık” ifadelerini kullandı.
KÜÇÜLME KARARI GEÇİCİ OLARAK ALINDI
Aydoğdu, bu küçülme kararının geçici olduğunu belirterek, şirketin daha sağlıklı bir büyüme hedeflediğini açıkladı. CEO, 2025 ve 2026 yıllarında hem yurtiçinde hem de yurtdışında yeni projelerle büyümeyi planladıklarını duyurdu.