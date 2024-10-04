İstanbul'un Göbeğindeki Ünlü Otel Zinciri Otellerini Tek Tek Kapatıyor

KÜÇÜLME KARARI GEÇİCİ OLARAK ALINDI

Aydoğdu, bu küçülme kararının geçici olduğunu belirterek, şirketin daha sağlıklı bir büyüme hedeflediğini açıkladı. CEO, 2025 ve 2026 yıllarında hem yurtiçinde hem de yurtdışında yeni projelerle büyümeyi planladıklarını duyurdu.