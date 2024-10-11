İstanbul'un Göbeğindeki Arsanın Sahibi Aranıyor: Her Yere İlan Verildi, Değerine Paha Biçilemiyor

İstanbul'un en değerli bölgelerinden biri olan Maslak'taki önemli bir kavşağın bulunduğu arsanın sahipleri hâlâ tespit edilemedi.

Kaynak: ATV Haber

İstanbul'un Göbeğindeki Arsanın Sahibi Aranıyor: Her Yere İlan Verildi, Değerine Paha Biçilemiyor - Resim: 1

Toplam 548 metrekarelik bu arazinin tapuda üç farklı sahibi bulunuyor. Daha önce defalarca gazetelere ilan verildiği halde sahiplerine ulaşılamadığı belirtildi. Eğer üç ay içinde arsanın sahipleri ortaya çıkmazsa, mülk devletin tasarrufuna geçecek.

MİLYARLARCA DEĞER OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Maslak'ta, yoğun trafiğin yaşandığı bir kavşağın tam ortasında yer alan bu arazinin değeri milyarlarca lira olarak tahmin ediliyor.

Kaynak: ATV Haber

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