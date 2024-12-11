İstanbul’un Göbeğinde Sürpriz Hasat: İkinci Kez Görünce Şoke Oldu

“ALLAH HERKESE BİR KEZ, BİZE İKİ KEZ NASİP ETTİ”

Tekrar hasada hazır olan üzümler tüketilirken şaşkınlığını üzerinden atamayan Yunus Gürdamur, her yıl sadece 1 kez hasat yaptığını söyledi. Gürdamur, "Tekrar bahçeye gelip görünce çok şaşırdım. Bu sefer, 3 ay önce topladığımız üzümden daha fazla ve daha güzel üzüm vardı. Ben arkadaşlarımı ve komşularıma tekrar üzüm olduğunu anlattım onlarda bana inanmadı. Şimdi topladım poşete onlara da götüreceğim, hep birlikte yiyeceğiz. Allah herkese bir kez bize ise iki kez nasip etti" diye konuştu.