İstanbul’un Göbeğinde Sürpriz Hasat: İkinci Kez Görünce Şoke Oldu
İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde, yazlık olarak kullanılan bahçeye 4 yıl önce üzüm asması diken iş insanı Yunus Gürdamur, bu yılın Ağustos ayında ilk hasadını topladı.
Kaynak: İHA
Arnavutköy’deki bahçesinde ağustos ayında üzüm hasadını yapan Yunus Gürdamur, 3 ay sonra bahçesine gittiğinde, 3 ay önce hasadını yaptığı üzüm asmasının yeniden meyve verdiğini görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
İmrahor Mahallesi'ndeki hobi bahçesinde üzüm yetiştiren Yunus Gürdamur, bu yılın Ağustos ayında ilk üzüm hasadını yapmıştı. Ancak, 3 ay sonra tekrar gittiği bahçesinde, daha önce topladığı üzümlerden daha fazla ve daha güzel yeni üzümlerle karşılaşınca adeta şoke oldu.
“ALLAH HERKESE BİR KEZ, BİZE İKİ KEZ NASİP ETTİ”
Tekrar hasada hazır olan üzümler tüketilirken şaşkınlığını üzerinden atamayan Yunus Gürdamur, her yıl sadece 1 kez hasat yaptığını söyledi. Gürdamur, "Tekrar bahçeye gelip görünce çok şaşırdım. Bu sefer, 3 ay önce topladığımız üzümden daha fazla ve daha güzel üzüm vardı. Ben arkadaşlarımı ve komşularıma tekrar üzüm olduğunu anlattım onlarda bana inanmadı. Şimdi topladım poşete onlara da götüreceğim, hep birlikte yiyeceğiz. Allah herkese bir kez bize ise iki kez nasip etti" diye konuştu.