İstanbul’un En Pahalı 5 Dairesinin Fiyatı Dudak Uçuklattı! O Paraya Bakın Hangi Ülkelerde Neler Alınıyor
Türkiye’de satışı yapılan en pahalı 5 daire İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunuyor. Konut piyasasında yaşanan artışlar, özellikle Beşiktaş gibi ilçelerde fiyatları afaki rakamlara çıkarmış durumda.
Kaynak: Haber Merkezi
Son yıllarda gayrimenkul sektöründeki artış, lüks konut satışlarının da hızla yükselmesine neden oldu. Mustafa Ali Akyol’un derlediği verilere göre, bu dairelerin tamamı İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde yer alıyor.
850 MİLYON LİRAYA BALKONSUZ DAİRE
İlk sıradaki daire, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu yakınlarındaki Süzer Plaza’nın en üst katında bulunan Penthouse dairesi. 1.550 m2 brüt alana sahip bu daire, 850 milyon TL fiyatla satışta ancak balkon bulunmuyor. İkinci sırada ise Zorlu Center’daki birleştirilmiş 7+1 daire yer alıyor. 750 milyon TL fiyatla satılan bu daire, 750 m2 brüt alana sahip.
FİYATLAR DUDAK UÇUKLATIYOR
Üçüncü sırada, Süzer Plaza'da tarihi yarımada manzaralı 6 oda, 2 salon ve 5 banyodan oluşan daire yer alıyor ve fiyatı 688 milyon TL. Dördüncü sırada, Maçka Residences’ta Giorgio Armani tasarımı 360 derece İstanbul manzaralı dubleks daire, 680 milyon TL fiyatla satışta. Beşinci daire ise Zorlu Center'da Boğaz Köprüsü manzaralı 6 odalı, 645 milyon TL fiyatla bulunuyor.
ABD, LOS ANGELES VE MİAMİ’DE BUNLAR ALINABİLİYOR
Bu fiyatlarla, dünyada pek çok lüks mülk de alınabiliyor. Örneğin, ABD’de New York, Los Angeles ve Miami’de üç ev alınabilirken, İtalya’dan Toskana ve Como Gölü’nden taş malikaneler veya villalar alınabiliyor. Ayrıca, İspanya, Yunan Adaları ve Karayipler’de de benzer fiyatlarla lüks konutlar satın alınabiliyor.