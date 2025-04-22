İstanbul’un En Pahalı 5 Dairesinin Fiyatı Dudak Uçuklattı! O Paraya Bakın Hangi Ülkelerde Neler Alınıyor

ABD, LOS ANGELES VE MİAMİ’DE BUNLAR ALINABİLİYOR

Bu fiyatlarla, dünyada pek çok lüks mülk de alınabiliyor. Örneğin, ABD’de New York, Los Angeles ve Miami’de üç ev alınabilirken, İtalya’dan Toskana ve Como Gölü’nden taş malikaneler veya villalar alınabiliyor. Ayrıca, İspanya, Yunan Adaları ve Karayipler’de de benzer fiyatlarla lüks konutlar satın alınabiliyor.