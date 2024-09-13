İstanbullunun Trafik Çilesi Bitmiyor: Bu Güzergahlar Kapatılıyor
İstanbullu milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor. Hafta sonunda bu güzergahların trafiğe kapatılacağı öğrenildi.
Kaynak: AA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Dünya Bisiklet Birliği tarafından organize edilen "Tour Of İstanbul" bisiklet yarışının ikinci etabı nedeniyle, 14-15 Eylül tarihlerinde İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. İşte kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar:
14 Eylül Cumartesi - Beykoz'da Trafiğe Kapatılacak Yollar:
08.00-14.30 saatleri arasında Çukur Çayır, Saip Molla ve Ayvalıdere caddeleri ile birlikte birçok yol kapalı olacak. Anadolufeneri Yolu, Karakulak, Tuna ve Fener Yolu caddeleri gibi önemli yollar da etkinlik süresince trafiğe kapatılacak.
15 Eylül Pazar - Fatih'te Trafiğe Kapatılacak Yollar:
07.00'den itibaren, Ayvansaray, Mürselpaşa ve Abdülezelpaşa caddeleri gibi önemli yollar trafiğe kapanacak. Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci ile Samatya varyantı arası) ve Galata Köprüsü de bu kapanmalara dahil olacak. Alternatif güzergahlar arasında Atatürk Köprüsü, Fevzipaşa Caddesi ve Vatan Caddesi bulunuyor.
15 Eylül Pazar - Eyüpsultan'da Trafiğe Kapatılacak Yollar:
09.00'dan itibaren Silahtarağa, Bahariye ve Yavedut caddeleri trafiğe kapalı olacak. Alternatif güzergahlar ise Kazım Karabekir Caddesi, Eyüpsultan Bulvarı ve Gaziosmanpaşa Caddesi.
15 Eylül Pazar - Beyoğlu'nda Trafiğe Kapatılacak Yollar:
Tersane, Kemeraltı ve Necatibey caddeleri ile çevresindeki yollar 07.00'den itibaren trafiğe kapatılacak. Alternatif olarak Refik Saydam ve Tarlabaşı bulvarları kullanılabilecek.
15 Eylül Pazar - Beşiktaş'ta Trafiğe Kapatılacak Yollar:
Dolmabahçe, Beşiktaş ve Barbaros bulvarlarına çıkan tüm yollar kapalı olacak. Alternatif güzergahlar arasında Kadırgalar Caddesi, Büyükdere Caddesi ve Muallim Naci Caddesi yer alıyor.