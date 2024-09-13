İstanbullunun Trafik Çilesi Bitmiyor: Bu Güzergahlar Kapatılıyor

14 Eylül Cumartesi - Beykoz'da Trafiğe Kapatılacak Yollar:

08.00-14.30 saatleri arasında Çukur Çayır, Saip Molla ve Ayvalıdere caddeleri ile birlikte birçok yol kapalı olacak. Anadolufeneri Yolu, Karakulak, Tuna ve Fener Yolu caddeleri gibi önemli yollar da etkinlik süresince trafiğe kapatılacak.

15 Eylül Pazar - Fatih'te Trafiğe Kapatılacak Yollar:

07.00'den itibaren, Ayvansaray, Mürselpaşa ve Abdülezelpaşa caddeleri gibi önemli yollar trafiğe kapanacak. Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci ile Samatya varyantı arası) ve Galata Köprüsü de bu kapanmalara dahil olacak. Alternatif güzergahlar arasında Atatürk Köprüsü, Fevzipaşa Caddesi ve Vatan Caddesi bulunuyor.