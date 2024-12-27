Taksiciler Bir Kez Daha 'Zam' İstedi: 100 Lirayı Beğenmemişlerdi, Gözler 6 Ocak'ta

İstanbul’da sayılarının yetersizliği, hizmet kalitesindeki düşüş, yüksek ücret talepleri ve yolcu seçme gibi etik dışı davranışlarla gündeme sık sık gelen sarı taksiler bir kez daha gündemde! Maaş zamlarını fırsat bilen taksiciler yeniden taksimetre ücretlerine artış yapılmasını istedi. Açıklama ise İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu’dan geldi. Aksu 6 Ocak’taki UKOME toplantısını işaret ederek, taksi ücretlerine zam geleceğinin de sinyalini verdi.

‘ESNAFIMIZIN BEKLEDİĞİ ORANDA ARTIŞ SAĞLAYACAĞIZ’

"Gelen zamlar karşısında esnafımızın mağdur olmaması, hizmet kalitemizin düşmemesi ve sürdürülebilir taksi-taksi dolmuş taşıma hizmetine devam edebilmemiz adına 06.01.2025 tarihinde yapılacak UKOME toplantısında görüşülmek üzere taksimetre tarife artışı talebinde bulunduk” diyen Aksu, “Yapılacak olan UKOME toplantısında esnafımızın beklediği oranda tarife artışının yapılmasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Aksu Temmuz ayındaki zammı yetersiz bulduklarını ve gerekirse ‘kontak kapatacaklarını’ belirtmişti.

GÜNCEL TAKSİ İNDİ BİNDİ FİYATLARI

İstanbul’da 24,55 TL olan taksi açılış ücreti yüzde 22,22 artırılarak 30 TL‘ye, 17,61 TL olan kilometre ücreti yüzde 13 artarak 20 TL‘ye, indi bindi ücreti ise yüzde 11 oranında artırılarak 90 TL’den 100 TL‘ye yükseltilmişti. Temmuz ayının son günlerinde UKOME toplantısından çıkan sonuçla taksimetrelere ortama yüzde 16,5 oranında zam yapıldı.

Kaynak: Haber Merkezi