İstanbulluların Cebi Fena Yanacak: Yüzde 150 Zam Geldi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, belediyeye ait çeşitli spor tesisleri ve hizmetlere önemli oranlarda zam yapılmasına karar verdi. Özellikle yüzme havuzu üyeliği, fitness salonu, halı sahalar gibi hizmetlerinin fiyatlarındaki artış dikkat çekti.
Kaynak: AA
İBB Meclisi'nin Eylül ayı üçüncü oturumunda alınan karara göre, belediyeye ait yüzme havuzu üyelik ücreti aylık 40 liradan %150 artışla 100 liraya yükseltildi. Bunun yanı sıra, buz pisti kiralama ücreti 65 liradan 100 liraya, aquapark giriş ücreti ise 35 liradan 55 liraya çıkarıldı. Fitness salonu üyelik ücreti de 135 liradan %122,22 oranında zamla 300 liraya ulaştı.
Halı saha kiralama ücretlerinde de ciddi artışlar oldu. Aydınlatmasız açık halı saha saatlik ücreti 150 liradan 400 liraya, aydınlatmalı halı saha ise 250 liradan 600 liraya yükseldi. Kapalı halı sahalar içinse ücret 400 liradan %125 zamla 900 liraya çıkarıldı.
Açık basketbol sahalarının saatlik ücretleri de zamlandı; aydınlatmasız sahalar için 55 liradan 100 liraya, aydınlatmalı sahalar ise 90 liradan 150 liraya yükseldi.
Ayrıca, servis plaka ücretlerinde de büyük bir artış yapılarak 2024 yılı için belirlenen 209 bin 88 liralık ücret %139,13 zamla 500 bin liraya yükseltildi.