İstanbulluların Cebi Fena Yanacak: Yüzde 150 Zam Geldi

Açık basketbol sahalarının saatlik ücretleri de zamlandı; aydınlatmasız sahalar için 55 liradan 100 liraya, aydınlatmalı sahalar ise 90 liradan 150 liraya yükseldi.

Ayrıca, servis plaka ücretlerinde de büyük bir artış yapılarak 2024 yılı için belirlenen 209 bin 88 liralık ücret %139,13 zamla 500 bin liraya yükseltildi.