İstanbullulara 'Pazartesi' Alarmı, Seferler Artırılıyor: Ulaşım Bedava Mı Olacak?

İETT, METRO VE VAPUR SEFERLERİNE YENİ DÜZENLEME

İETT, okulların açılmasıyla birlikte günlük bin 716 ek sefer düzenleyecek. Bu sayede 137 bin yolcu toplu taşımaya yönlendirilirken, 114 bin aracın trafikten çekilmesi hedefleniyor. Ayrıca Metro İstanbul, 435 ilave seferle yaklaşık 500 bin yolcunun taşınmasını planlıyor. Böylece 433 bin aracın trafikten uzak tutulması bekleniyor. Şehir Hatları da ek vapur seferleri düzenleyecek ve yaz tarifesinden kış tarifesine geçilecek. Kış tarifesi, 9 Eylül 2024 ile 22 Haziran 2025 arasında geçerli olacak.

BEDAVA ULAŞIM VE SERVİS ARAÇLARINA ÖNCELİK

Okulların açıldığı ilk iki gün boyunca, okul servisleri arabalı vapurlardan öncelikli olarak yararlanacak. Ayrıca, İDO’nun Sirkeci-Harem hattında yaya yolculara ücretsiz seyahat imkanı sağlanacak.

ZABITA EKİPLERİ GÖREV ALACAK

İBB, 113 ekip ve 259 zabıta personeliyle okullarda aktif görev alacak. Trafik yoğunluğunun yaşandığı kavşaklarda 10 adet çekici araç hazır bulundurulacak. Sabah ve akşam saatlerinde zabıta ve polis memurları tarafından trafik denetimleri gerçekleştirilecek.

ŞANTİYELER ÇALIŞMALARI DURDURACAK

Okulların açıldığı hafta boyunca şehir genelindeki şantiyelerde çalışmalar durdurulacak. Zorunlu durumlarda ise gece vardiyasında çalışmalar sürdürülecek. İSKİ, İGDAŞ, AYEDAŞ, TÜRK TELEKOM, BEDAŞ gibi kurumlar, okul açılışına kadar devam eden çalışmalarını bitirmekle yükümlü olacak.

OKUL SERVİS ÜCRETİ HESAPLAMA

Veliler, 2024-2025 Eğitim Öğretim Dönemi için Trafik Eğitim Parklarında öğrencilere yönelik bilgilendirme faaliyetlerine katılabilecek ve https://tuhim.ibb.gov.tr adresinden servis ücreti hesaplama ve kayıtlı şoför sorgulama hizmetlerinden yararlanabilecek.