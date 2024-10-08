İstanbullular Havalara Uçacak: O Kişilere Ulaşım Ücretsiz Oldu!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), iş arayan vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağlayan "Ulaşım Desteği Projesi"ni hayata geçirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
İBB tarafından hayata geçirilen yeni uygulama kapsamında, iş arayanlara toplu taşıma araçlarında 96 adet ücretsiz geçiş hakkı tanımlanıyor. Uygulama, İstanbul’da iş arayan vatandaşların maddi yükünü hafifletmeyi ve iş arama süreçlerini kolaylaştırmayı hedefliyor.
15 GÜNDE BİNLERCE BAŞVURU YAPILDI
İlk 15 Günde Yoğun İlgi Projenin duyurulmasının ardından 15 gün içinde 2.704 vatandaşın başvuruda bulunduğu açıklandı. Bu başvurular, İBB Bölgesel İstihdam Ofisleri ve İBB’nin web portalı üzerinden gerçekleştirildi. Uygulamanın ilk aşamasında, iş görüşmelerine katılan vatandaşlara toplu taşıma masraflarını azaltmak amacıyla SMS ile QR kod şeklinde ücretsiz geçiş hakları tanımlandı.
BAŞVURU SÜRECİ VE ŞARTLARI BELLİ OLDU
İBB’nin sunduğu ulaşım desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşların belirli koşulları yerine getirmesi gerekiyor. Başvuru süreci, İBB Bölgesel İstihdam Ofisleri’nde yapılan iş görüşmeleriyle başlıyor. Başvuru yapan kişilerin, iş görüşmesi günü e-Devlet üzerinden alınan barkodlu "Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi"ni sunmaları isteniyor. Projeye katılmak için 16-65 yaş aralığında olmak yeterli.
İŞ ARAYANLARIN MADDİ YÜKÜNÜ HAFİFLEYECEK
Bu projeyle İBB, iş arayan vatandaşların ulaşım masraflarını azaltarak iş bulma süreçlerinde önemli bir destek sunuyor. Proje sayesinde, iş görüşmelerine gitmek için toplu taşıma kullanan vatandaşlar, ekonomik olarak rahatlatacak ve maddi yükleri hafifleyecek.