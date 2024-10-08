İstanbullular Havalara Uçacak: O Kişilere Ulaşım Ücretsiz Oldu!

İŞ ARAYANLARIN MADDİ YÜKÜNÜ HAFİFLEYECEK

Bu projeyle İBB, iş arayan vatandaşların ulaşım masraflarını azaltarak iş bulma süreçlerinde önemli bir destek sunuyor. Proje sayesinde, iş görüşmelerine gitmek için toplu taşıma kullanan vatandaşlar, ekonomik olarak rahatlatacak ve maddi yükleri hafifleyecek.