İstanbullular Havalara Uçacak! Milyonlarca Kişiye Resmen Ücretsiz Oldu: 2025’in Yeni Başvuruları Başladı
İstanbul’da yaşayan annelere toplu taşımada ücretsiz ulaşım imkânı sunan "Anne Kart" için yeni başvurular başladı.
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hayata geçirilen Anne Kart uygulaması, annelerin şehir içi ulaşımını kolaylaştırmayı ve aile ekonomisine katkıda bulunma amacıyla 2019 yılında faaliyete geçirilmişti.
ANNE KART NEDİR? KİMLER FAYDALANABİLİR?
Anne Kart, İstanbul’da 0-4 yaş (48 ay) arası çocuğu bulunan annelere verilen özel bir ulaşım kartıdır. Bu kart ile İBB'ye bağlı toplu taşıma araçları her ay 150 ücretsiz geçiş hakkı ile kullanılabiliyor.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
-T.C. vatandaşı olmak,
-İstanbul’da ikamet etmek,
-0-48 aylık çocuğa sahip olmak gerekiyor.
ANNE KART BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Anne Kart almak isteyenler, başvurularını Bireysel İstanbulkart internet adresinden online olarak gerçekleştirebilir. Ayrıca, İstanbulkart Başvuru Merkezleri'ne nüfus cüzdanı ve son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf ile şahsen giderek de kartlarını alabilirler.
Kayıp ya da yenileme işlemleri için de başvuru merkezlerine bizzat gidilmesi gerekiyor. Kart sahibinin yerine eşi veya bir yakını başvuru yapacaksa, her iki tarafın da kimlik aslı ile başvurması şart.
ANNE KART KULLANIM KOŞULLARI
Aylık 150 geçiş hakkı sunar, her ay otomatik olarak yenilenir.
Çocuk 49 aylık olduğunda kartın kullanım süresi sona erer ve otomatik olarak standart İstanbulkart’a dönüşür.
6.080 LİRA CEZASI VAR
Kişiye özel olup, başkasına devredilemez. Usulsüz kullanım tespit edilirse 602 TL ile 6.080 TL arasında ceza uygulanabilir.
750 BİN ANNE FAYDALANIYOR
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Anne Kart kullanan anne sayısının 750 bine ulaştığını sosyal medya hesabından duyurdu. İmamoğlu, paylaşımında "Olamaz, yapılamaz denmişti ama çok güzel oldu" ifadelerini kullanarak projenin başarısını vurguladı.
Anne Kart uygulaması, 2019 yılında İBB yönetimine gelen Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaatlerinden biri olarak hayata geçirilmişti.