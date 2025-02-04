İstanbullular Havalara Uçacak! Milyonlarca Kişiye Resmen Ücretsiz Oldu: 2025’in Yeni Başvuruları Başladı

ANNE KART BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Anne Kart almak isteyenler, başvurularını Bireysel İstanbulkart internet adresinden online olarak gerçekleştirebilir. Ayrıca, İstanbulkart Başvuru Merkezleri'ne nüfus cüzdanı ve son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf ile şahsen giderek de kartlarını alabilirler.

Kayıp ya da yenileme işlemleri için de başvuru merkezlerine bizzat gidilmesi gerekiyor. Kart sahibinin yerine eşi veya bir yakını başvuru yapacaksa, her iki tarafın da kimlik aslı ile başvurması şart.

ANNE KART KULLANIM KOŞULLARI

Aylık 150 geçiş hakkı sunar, her ay otomatik olarak yenilenir.

Çocuk 49 aylık olduğunda kartın kullanım süresi sona erer ve otomatik olarak standart İstanbulkart’a dönüşür.