İstanbullular Dikkat: Aylık Abonman Ücretleri 8 Ay Boyunca Bedava Olacak! Başvurular Yarın Başlıyor

GENÇLERE NEFES ALDIRACAK DESTEK

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, ulaşım desteğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Şahan, “İktidarın neden olduğu çoklu krizlerden biri de eğitim alanında kendini gösterdi. Bugün Türkiye’de bir üniversite öğrencisinin asgari harcamaları 40 bin lira seviyelerine ulaştı. En düşük emekli aylığı 12 bin 500 lira, asgari ücret ise 17 bin 2 lira. Bu durumda öğrenciler eğitimlerine devam edemiyor. Birçok öğrenci ekonomik zorluklar nedeniyle İstanbul’a dahi gelemiyor.