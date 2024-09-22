İstanbullular Dikkat: Aylık Abonman Ücretleri 8 Ay Boyunca Bedava Olacak! Başvurular Yarın Başlıyor

İstanbul'da yaşayan milyonlarca öğrenciye nefes aldıracak destek ile ilgili resmi açıklama geldi. Öğrencilerin İstanbulkartlarına 8 ay boyunca ulaşım desteği sağlanacak.

Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul İBB Şişli
İstanbullular Dikkat: Aylık Abonman Ücretleri 8 Ay Boyunca Bedava Olacak! Başvurular Yarın Başlıyor - Resim: 1

Milyonlarca öğrenciye umut olacak bir haber geldi. Şişli Belediyesi, üniversite öğrencilerine 8 ay boyunca ulaşım desteği vereceğini duyurdu. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, 15 bin lira burs desteğini açıkladıktan sonra, şimdi de öğrencilere ulaşım konusunda önemli bir adım atıldığını bildirdi.

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İstanbullular Dikkat: Aylık Abonman Ücretleri 8 Ay Boyunca Bedava Olacak! Başvurular Yarın Başlıyor - Resim: 2

AYLIK ABONMANLAR 8 AY BOYUNCA BEDAVA OLACAK
Bu proje kapsamında, Şişli’de ikamet eden ve 17-25 yaş arası üniversite öğrencilerine, İstanbulkartlarına 8 ay boyunca ulaşım desteği sunulacak. Öğrenciler, otobüs, tramvay, metro ve vapur gibi ulaşım araçlarını kullanırken, aylık abonman ücretleri Şişli Belediyesi tarafından karşılanacak.

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İstanbullular Dikkat: Aylık Abonman Ücretleri 8 Ay Boyunca Bedava Olacak! Başvurular Yarın Başlıyor - Resim: 3

GENÇLERE NEFES ALDIRACAK DESTEK
Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, ulaşım desteğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Şahan, “İktidarın neden olduğu çoklu krizlerden biri de eğitim alanında kendini gösterdi. Bugün Türkiye’de bir üniversite öğrencisinin asgari harcamaları 40 bin lira seviyelerine ulaştı. En düşük emekli aylığı 12 bin 500 lira, asgari ücret ise 17 bin 2 lira. Bu durumda öğrenciler eğitimlerine devam edemiyor. Birçok öğrenci ekonomik zorluklar nedeniyle İstanbul’a dahi gelemiyor.

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İstanbullular Dikkat: Aylık Abonman Ücretleri 8 Ay Boyunca Bedava Olacak! Başvurular Yarın Başlıyor - Resim: 4

Bütün bunlara karşı sessiz kalamazdık. Üniversite öğrencileri için başlattığımız burs kampanyasının ardından ulaşım desteğini de hayata geçiriyoruz. İktidarın oluşturduğu ekonomik kaos içerisinde gençleri bir nebze olsun rahatlatmak için çabalarımızı sürdüreceğiz. Biz biliyoruz ki, bu ülkenin umudu ve geleceği gençlikte gizli. Ne olursa olsun, gençlerimizi yalnız bırakmayacak, yerel yönetim olarak tüm imkanlarımızla yanlarında olacağız" dedi.

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İstanbullular Dikkat: Aylık Abonman Ücretleri 8 Ay Boyunca Bedava Olacak! Başvurular Yarın Başlıyor - Resim: 5

BAŞVURULAR YARIN BAŞLIYOR
Projeye başvurmak isteyen öğrenciler, 23 Eylül 2024 tarihinden itibaren Şişli Belediyesi’ndeki Başvuru Masası’na gerekli belgeleri teslim edebilecekler. Ayrıca, üniversite öğrencileri, konu hakkında daha fazla bilgi almak için Şişli Belediyesi’nin 444 3 112 numaralı Çözüm Merkezi’ni arayabilirler.

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İstanbullular Dikkat: Aylık Abonman Ücretleri 8 Ay Boyunca Bedava Olacak! Başvurular Yarın Başlıyor - Resim: 6

İŞTE BAŞVURU ŞARTLARI
-Şişli’de ikamet etmek,
-İstanbul’daki üniversitelerde örgün öğretim almak (Açık öğretim üniversitesi öğrencileri yararlanamaz),
-17-25 yaş arasında olmak.
-Devlet üniversitelerinde ya da vakıf üniversitelerinde yüzde 100 burslu okuyor olmak

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İstanbullular Dikkat: Aylık Abonman Ücretleri 8 Ay Boyunca Bedava Olacak! Başvurular Yarın Başlıyor - Resim: 7

HANGİ BELGELER GEREKİYOR?
-İkametgah,
-Öğrenci Belgesi,
-Açık Rıza Metni (İstanbulkart bilgilerini içeren)
-ÖSYM Yerleştirme sonuç belgesi

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