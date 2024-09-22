İstanbullular Dikkat: Aylık Abonman Ücretleri 8 Ay Boyunca Bedava Olacak! Başvurular Yarın Başlıyor
İstanbul'da yaşayan milyonlarca öğrenciye nefes aldıracak destek ile ilgili resmi açıklama geldi. Öğrencilerin İstanbulkartlarına 8 ay boyunca ulaşım desteği sağlanacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Milyonlarca öğrenciye umut olacak bir haber geldi. Şişli Belediyesi, üniversite öğrencilerine 8 ay boyunca ulaşım desteği vereceğini duyurdu. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, 15 bin lira burs desteğini açıkladıktan sonra, şimdi de öğrencilere ulaşım konusunda önemli bir adım atıldığını bildirdi.
AYLIK ABONMANLAR 8 AY BOYUNCA BEDAVA OLACAK
Bu proje kapsamında, Şişli’de ikamet eden ve 17-25 yaş arası üniversite öğrencilerine, İstanbulkartlarına 8 ay boyunca ulaşım desteği sunulacak. Öğrenciler, otobüs, tramvay, metro ve vapur gibi ulaşım araçlarını kullanırken, aylık abonman ücretleri Şişli Belediyesi tarafından karşılanacak.
GENÇLERE NEFES ALDIRACAK DESTEK
Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, ulaşım desteğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Şahan, “İktidarın neden olduğu çoklu krizlerden biri de eğitim alanında kendini gösterdi. Bugün Türkiye’de bir üniversite öğrencisinin asgari harcamaları 40 bin lira seviyelerine ulaştı. En düşük emekli aylığı 12 bin 500 lira, asgari ücret ise 17 bin 2 lira. Bu durumda öğrenciler eğitimlerine devam edemiyor. Birçok öğrenci ekonomik zorluklar nedeniyle İstanbul’a dahi gelemiyor.
Bütün bunlara karşı sessiz kalamazdık. Üniversite öğrencileri için başlattığımız burs kampanyasının ardından ulaşım desteğini de hayata geçiriyoruz. İktidarın oluşturduğu ekonomik kaos içerisinde gençleri bir nebze olsun rahatlatmak için çabalarımızı sürdüreceğiz. Biz biliyoruz ki, bu ülkenin umudu ve geleceği gençlikte gizli. Ne olursa olsun, gençlerimizi yalnız bırakmayacak, yerel yönetim olarak tüm imkanlarımızla yanlarında olacağız" dedi.
BAŞVURULAR YARIN BAŞLIYOR
Projeye başvurmak isteyen öğrenciler, 23 Eylül 2024 tarihinden itibaren Şişli Belediyesi’ndeki Başvuru Masası’na gerekli belgeleri teslim edebilecekler. Ayrıca, üniversite öğrencileri, konu hakkında daha fazla bilgi almak için Şişli Belediyesi’nin 444 3 112 numaralı Çözüm Merkezi’ni arayabilirler.
İŞTE BAŞVURU ŞARTLARI
-Şişli’de ikamet etmek,
-İstanbul’daki üniversitelerde örgün öğretim almak (Açık öğretim üniversitesi öğrencileri yararlanamaz),
-17-25 yaş arasında olmak.
-Devlet üniversitelerinde ya da vakıf üniversitelerinde yüzde 100 burslu okuyor olmak
HANGİ BELGELER GEREKİYOR?
-İkametgah,
-Öğrenci Belgesi,
-Açık Rıza Metni (İstanbulkart bilgilerini içeren)
-ÖSYM Yerleştirme sonuç belgesi