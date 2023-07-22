İstanbullular aman dikkat: Taksicilerin zam oyunu ortaya çıktı
İstanbul'da taksi fiyatlarına zam geldiği, indi bindi diye tabir edilen kısa mesafe ücretinin 75 lira olduğu iddia edildi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, “Bu iddialar dedikodu. Zam artışı olmadı” dedi.
Cumhurbaşkanı kararıyla akaryakıta ve Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne (MTV) gelen zamların ardından gözler toplu taşıma ücretlerine yapılacak zamlara çevrildi.
İddiaya göre İstanbul’da bazı taksiciler 40 TL olan indi-bindi ücretini zam geldiğini ileri sürerek 75 TL olarak almaya başladı. İddia bir sosyal medya hesabı üzerindeki bir paylaşımla ortaya çıktı.
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, zam iddialarıyla ilgili Cumhuriyet’e konuştu. Aksu, taksi ücretlerine zam gelmediğini ifade ederek şunları söyledi:
"Perşembe günü tarifelerin artışıyla ilgili İBB’de alt komisyon toplantısı oldu. İBB’nin kilometre başı 57.22 oranında zam yapması, indi-bindinin de 70 TL olması konusunda teklifi vardı. Biz de esnaf odası olarak kabul etmedik. Bu iddialar dedikodu. Zam artışı olmadı."