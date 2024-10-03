İstanbulkart Kullananlar Dikkat: O Harcamalar Nakit İade Edilecek

KAMPANYANIN KOŞULLARI BELLİ OLDU

• Sanal İstanbulkart ile tüm e-ticaret sitelerinde yapacağın alışverişlerinde %20 nakit iade edilecektir.

• Kazanılan ödül başarılı işlemden 15 gün sonra dijital hesaba yatırılacaktır.

• Kampanya süresince bir kullanıcı en fazla 200 TL ödüllenebilir.

• İptal/iade olan işlemlerden ödül kazanılamamaktadır.

• Kazanılan ödülün nakit karşılığı talep edilemez.

• İptal/iade süreçleri için alışveriş yapılan ilgili e-ticaret firması ile görüşülmelidir.

• Kampanyaya e-para uygulamalarından yapılan TL yüklemeleri dahil değildir.

• Kampanyaya abonman yüklemeleri dahil değildir.

• Kampanyadan faydalanabilmek için kampanyaya katılmadan önce İstanbulkart’ın açık rıza tercihlerinin açık olması ve en az bir ticari elektronik ileti izninin verilmiş olması gereklidir.

• Açık rıza ve ticari elektronik ileti izinleri İstanbulkart Mobil’den ya da https://bireysel.istanbulkart.istanbul adresindeki profil sayfasından düzenlenebilir.

• Ödüllendirme bilgisi İstanbulkart Mobil kullanıcılarına push bildirimi ya da SMS olarak yapılacaktır.

• Sistemsel gecikmelerden kaynaklı ödül TL yüklemelerinde oluşabilecek aksaklıklarda BELBİM müşteri memnuniyeti kapsamında TL ödül yüklemesini en kısa sürede gerçekleştirecektir.

• BELBİM kampanyayı durdurma ve değişiklik yapma hakkını saklı tutar.