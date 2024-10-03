İstanbulkart Kullananlar Dikkat: O Harcamalar Nakit İade Edilecek

Milyonlarca İstanbulluyu ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Yaklaşık 16 milyon kullanıcısı olan İstanbulkart için Ekim ayı kampanyası başladı.

Kaynak: Haber Merkezi

İstanbulkart Kullananlar Dikkat: O Harcamalar Nakit İade Edilecek - Resim: 1

İstanbulkart kullanıcısı 16 milyon İstanbullu için Ekim ayına özel kampanya duyurusu yapıldı. Duyuruda harcamaların yüzde 20 oranında iade edileceği belirtildi.

1 3
İstanbulkart Kullananlar Dikkat: O Harcamalar Nakit İade Edilecek - Resim: 2

"YÜZDE 20 NAKİT İADE"

İstanbulkart resmi internet sayfasından milyonlarca İstanbulluyu ilgilendiren bir duyuru yayımlandı.

İstanbulkart tarafından paylaşılan duyuruda, "Lansmana özel %20 nakit iade fırsatını yakala!" denildi.

2 3
İstanbulkart Kullananlar Dikkat: O Harcamalar Nakit İade Edilecek - Resim: 3

KAMPANYANIN KOŞULLARI BELLİ OLDU

• Sanal İstanbulkart ile tüm e-ticaret sitelerinde yapacağın alışverişlerinde %20 nakit iade edilecektir.
• Kazanılan ödül başarılı işlemden 15 gün sonra dijital hesaba yatırılacaktır.
• Kampanya süresince bir kullanıcı en fazla 200 TL ödüllenebilir.
• İptal/iade olan işlemlerden ödül kazanılamamaktadır.
• Kazanılan ödülün nakit karşılığı talep edilemez.
• İptal/iade süreçleri için alışveriş yapılan ilgili e-ticaret firması ile görüşülmelidir.
• Kampanyaya e-para uygulamalarından yapılan TL yüklemeleri dahil değildir.
• Kampanyaya abonman yüklemeleri dahil değildir.
• Kampanyadan faydalanabilmek için kampanyaya katılmadan önce İstanbulkart’ın açık rıza tercihlerinin açık olması ve en az bir ticari elektronik ileti izninin verilmiş olması gereklidir.
• Açık rıza ve ticari elektronik ileti izinleri İstanbulkart Mobil’den ya da https://bireysel.istanbulkart.istanbul adresindeki profil sayfasından düzenlenebilir.
• Ödüllendirme bilgisi İstanbulkart Mobil kullanıcılarına push bildirimi ya da SMS olarak yapılacaktır.
• Sistemsel gecikmelerden kaynaklı ödül TL yüklemelerinde oluşabilecek aksaklıklarda BELBİM müşteri memnuniyeti kapsamında TL ödül yüklemesini en kısa sürede gerçekleştirecektir.
• BELBİM kampanyayı durdurma ve değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

3 3