İstanbulkart Kullananlar Dikkat: O Harcamalar Nakit İade Edilecek
Milyonlarca İstanbulluyu ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Yaklaşık 16 milyon kullanıcısı olan İstanbulkart için Ekim ayı kampanyası başladı.
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbulkart kullanıcısı 16 milyon İstanbullu için Ekim ayına özel kampanya duyurusu yapıldı. Duyuruda harcamaların yüzde 20 oranında iade edileceği belirtildi.
"YÜZDE 20 NAKİT İADE"
İstanbulkart resmi internet sayfasından milyonlarca İstanbulluyu ilgilendiren bir duyuru yayımlandı.
İstanbulkart tarafından paylaşılan duyuruda, "Lansmana özel %20 nakit iade fırsatını yakala!" denildi.
KAMPANYANIN KOŞULLARI BELLİ OLDU
• Sanal İstanbulkart ile tüm e-ticaret sitelerinde yapacağın alışverişlerinde %20 nakit iade edilecektir.
• Kazanılan ödül başarılı işlemden 15 gün sonra dijital hesaba yatırılacaktır.
• Kampanya süresince bir kullanıcı en fazla 200 TL ödüllenebilir.
• İptal/iade olan işlemlerden ödül kazanılamamaktadır.
• Kazanılan ödülün nakit karşılığı talep edilemez.
• İptal/iade süreçleri için alışveriş yapılan ilgili e-ticaret firması ile görüşülmelidir.
• Kampanyaya e-para uygulamalarından yapılan TL yüklemeleri dahil değildir.
• Kampanyaya abonman yüklemeleri dahil değildir.
• Kampanyadan faydalanabilmek için kampanyaya katılmadan önce İstanbulkart’ın açık rıza tercihlerinin açık olması ve en az bir ticari elektronik ileti izninin verilmiş olması gereklidir.
• Açık rıza ve ticari elektronik ileti izinleri İstanbulkart Mobil’den ya da https://bireysel.istanbulkart.istanbul adresindeki profil sayfasından düzenlenebilir.
• Ödüllendirme bilgisi İstanbulkart Mobil kullanıcılarına push bildirimi ya da SMS olarak yapılacaktır.
• Sistemsel gecikmelerden kaynaklı ödül TL yüklemelerinde oluşabilecek aksaklıklarda BELBİM müşteri memnuniyeti kapsamında TL ödül yüklemesini en kısa sürede gerçekleştirecektir.
• BELBİM kampanyayı durdurma ve değişiklik yapma hakkını saklı tutar.