İstanbul'dan Köyüne Dönüp Bu İşi Yaptı: Şimdi Paraya Para Demiyor
İstanbul'da şehir hayatının zorluklarından yorulan Feyat Polat, 3 yıl önce doğup büyüdüğü köyüne hayvancılık yapmaya başladı. Devletin köye dönüş projelerinden yararlanarak 100 koyun alan Polat, 3 yılda koyun sayısını 520’ye çıkardı.
Kaynak: DHA
Van'ın Erciş ilçesine bağlı Köycük Mahallesi'nden 15 yıl önce ailesiyle birlikte İstanbul'a göç eden Feyat Polat (48), inşaat işlerinde çalışarak ailesinin geçimini sağladı. Ancak şehir hayatının zorluklarından bunalan 8 çocuk babası Polat, 3 yıl önce doğup büyüdüğü köyüne dönerek hayvancılık yapmaya başladı.
Polat, devletin köye dönüş projelerinden yararlanarak 100 koyun aldı. Çiftliğinde büyük bir özveriyle çalışarak, kazancını yeniden hayvancılığa yatırdı ve bir yıl sonra 50 koyun daha satın aldı. Üç yıllık çaba sonucunda koyun sayısını 520’ye çıkaran Polat, "Koyunlarımı adeta bir bebek gibi özenle besledim ve sürümü büyüttüm" dedi.
GEÇİMİNİ HAYVANCILIKTAN SAĞLIYOR
Şu anda 4 çocuğu üniversite eğitimi alan, diğer çocukları ise ilkokul ve ortaokulda öğrenim gören Feyat Polat, hayvancılıkla hem ailesinin geçimini sağlıyor hem de çocuklarının eğitim masraflarını karşılıyor. Köyünde yeniden köklü bir yaşam kuran Polat, hayvancılıkta karşılaştığı sorunlardan da bahsederek çözüm talep etti.
"SU SIKINTISI YAŞIYORUZ"
İstanbul'daki inşaat işlerinin yoğunluğundan bunalınca memleketine dönme kararı aldığını anlatan Polat, "Buraya geldiğimde kendime bir çiftlik kurdum. Devlet desteğiyle 100 koyun aldım. Şimdi hayvancılıkla geçimimi sağlıyorum. Ancak çiftlik kurduğum alanda su sıkıntısı yaşıyoruz. Hayvanlarımın su ihtiyacını aracımın arkasına bidonlarla su taşıyarak karşılıyorum. Devletimize verdiği destek için teşekkür ediyorum, ancak su sorunumuz çözülürse işlerimiz daha da kolaylaşır" ifadelerini kullandı.