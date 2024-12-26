İstanbul'dan Köyüne Dönüp Bu İşi Yaptı: Şimdi Paraya Para Demiyor

GEÇİMİNİ HAYVANCILIKTAN SAĞLIYOR

Şu anda 4 çocuğu üniversite eğitimi alan, diğer çocukları ise ilkokul ve ortaokulda öğrenim gören Feyat Polat, hayvancılıkla hem ailesinin geçimini sağlıyor hem de çocuklarının eğitim masraflarını karşılıyor. Köyünde yeniden köklü bir yaşam kuran Polat, hayvancılıkta karşılaştığı sorunlardan da bahsederek çözüm talep etti.