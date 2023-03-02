İstanbul'dan deprem göçü başladı

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşanan büyük yıkımdan sonra olası İstanbul depremini gündemine alan İstanbullu, kenti terk etme arayışına girdi.

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İstanbul'dan deprem göçü başladı

Ekonomim yer alan habere göre; eski yapıların yoğunlukta olduğu Kadıköy başta olmak üzere, Avcılar, Beylikdüzü, Bağcılar, Sefaköy gibi pek çok ilçeden şehir dışına deprem göçü başladığı belirtiliyor.

Kenti terk ederken aile yanına ya da daha küçük evlere taşınma nedeniyle bazılarının eşyasını yanında götürmediği, bu nedenle kentteki depolarda da doluluk oranlarının artması da dikkat çekiyor.

Depremden sonra İstanbul’dan taşınma hareketliliğinin arttığına dikkat çeken Evden Eve Nakliyatçılar Derneği (END) Başkanı Ali Ayılmazdır, “Sezonun düşük olduğu bu dönemde deprem öncesinde hemen hemen her firmamızı günde 2-3 kişi ararken şimdi bu sayı ortalama 20 ila 25 kişiye çıktı. İstanbul’dan hemen hemen her bölgeye doğru bir göç var. İkinci evi nerede varsa oraya gidiyor. Çoğunlukla da evlerinin eski olması nedeniyle oluşan kaygılardan dolayı bu taşınmaları gerçekleştirdiklerini söylüyorlar” diye konuştu.

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