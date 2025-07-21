İstanbul'daki Özel Hastane İflasın Eşiğinde: 42 Yıllık Sağlık Devi Ayakta Kalma Mücadelesi Veriyor
İstanbul'da 1983’ten bu yana sağlık hizmeti veren özel Çevre Hastanesi, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu.
Kaynak: Sözcü
İstanbul’da sağlık sektörünün en köklü kuruluşlarından biri olan özel Çevre Hastanesi, finansal zorluklar nedeniyle konkordato başvurusu yaptı. Plastik cerrahiden saç ekimine, tüp bebek tedavisinden genel sağlık hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren hastane, 42 yıllık geçmişine rağmen mali darboğazı aşamayınca mahkemeye başvurdu.
MAHKEMEDEN GEÇİCİ MÜHLET KARARI
İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, Çevre Sağlık Tesisleri A.Ş. ile birlikte Eskişehir Tüp Bebek Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş.’nin talebini değerlendirerek her iki şirket için de 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Bu süreçte şirketlerin iflastan korunarak yeniden yapılandırılma imkanı tanınacak. Mahkeme, geçici mühlet sürecinin sağlıklı ilerleyebilmesi için 3 kişilik bir konkordato komiser heyeti atadı.
Çevre Hastanesi, yalnızca İstanbul’da değil, farklı şehirlerde de özel sağlık yatırımlarıyla biliniyor. Uluslararası geçerliliği bulunan JCI akreditasyonuna sahip olan hastane grubu, uzun yıllar boyunca özel sağlık sektöründe güvenilir hizmet sunan kurumlardan biri olarak öne çıkmıştı.