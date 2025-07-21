İstanbul'daki Özel Hastane İflasın Eşiğinde: 42 Yıllık Sağlık Devi Ayakta Kalma Mücadelesi Veriyor

MAHKEMEDEN GEÇİCİ MÜHLET KARARI

İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, Çevre Sağlık Tesisleri A.Ş. ile birlikte Eskişehir Tüp Bebek Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş.’nin talebini değerlendirerek her iki şirket için de 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Bu süreçte şirketlerin iflastan korunarak yeniden yapılandırılma imkanı tanınacak. Mahkeme, geçici mühlet sürecinin sağlıklı ilerleyebilmesi için 3 kişilik bir konkordato komiser heyeti atadı.