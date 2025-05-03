İstanbul'daki Depremin Ardından Bu Bölgedeki Arsa Fiyatları Altın Gibi Değerlendi! Fiyatlar 2'ye Katlandı
İstanbul depremi sonrası Silivri, Çatalca ve Tekirdağ gibi bölgelerde arsa fiyatları uçuşa geçti. Ancak uzmanlar, imara kapalı arazilerin 'yakında imar gelecek' vaadiyle yüksek fiyata satıldığını belirterek yatırım yapacakları uyardı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
23 Nisan’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul ve çevresindeki arsa ile tarla piyasasında hareketlilik yaşanıyor. Özellikle Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Tekirdağ, Marmara Ereğlisi, Çorlu ve Saray gibi bölgelerdeki fiyatlar adeta uçuşa geçti. Ancak uzmanlar, bu ani yükselişin beraberinde dolandırıcılık riskini de getirdiğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
DEPREM NEDENİYLE FİYATLAR UÇTU
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, deprem sonrası artan talep özellikle imarlı arsalarda gözle görülür fiyat artışlarına neden oldu. Örneğin, Silivri’de deprem öncesi 2,5 milyon TL’ye satılan 450 metrekarelik imarlı bir arsa, bugün 4 milyon TL seviyesine ulaştı. Benzer şekilde Tekirdağ Çorlu’da 1.000 metrekarelik imarsız bir arsa kısa sürede 1,5 milyondan 2,5 milyona fırladı. Emlakçılar yoğun ilgiden memnun olsa da, art niyetli satışlara karşı da tedirginlik yaşıyor.
Silivri’de uzun süredir gayrimenkul danışmanlığı yapan Ahmet Göyneli, "İnsanlar gelip arsa soruyor, müstakil ev yapmak ya da ‘tiny house’ yerleştirmek istiyorlar. Ama herkesin araştırmasını iyi yapması gerekiyor. Her toprak parçası değerlenecek diye bir kural yok" diyerek uyardı.
"SANKİ İMAR GELECEK GİBİ SATILIYOR"
Gayrimenkul hukukçusu Avukat Ebru Yılmaz da, yatırımcıların son dönemde hızla artan ilgiye kapılıp kontrolsüz alım yapmamaları gerektiğini belirtti. Yılmaz, "İmara kapalı araziler, sanki yakın zamanda imar gelecekmiş gibi pazarlanıyor. Bu tür vaatlerin çoğu gerçek dışı. Belediyeden onaylı bir imar planı olmadan kimseye güvenilmemeli" dedi. Özellikle Tekirdağ Çeşmeli gibi yapılaşmaya kapalı bölgelerde bu tip sahte vaatlerle satışların arttığına dikkat çekildi.
"20 YIL GEÇTİ HALA İMAR ÇIKMADI"
Gayrimenkul değerleme uzmanı Burak Taban, geçmişten örnek vererek uyarıda bulundu. Taban, "2005 yılında Marmara Ereğlisi’nde bir vatandaşa ‘yakında imar gelecek’ denilerek 2 dönüm arazi satılmış. Aradan 20 yıl geçti ama hala imar çıkmadı. İnsanların hayalleriyle oynanıyor." Taban ayrıca, bazı dolandırıcıların kendilerini belediye görevlisi gibi tanıtıp, ellerinde imar planı varmış izlenimi verdiklerini söylüyor.
TİNY HOUSE'LARDA GÖZDEN KAÇAN DETAY
Son yıllarda artan tiny house ilgisi de kontrolsüz arazi alımlarını tetikliyor. Ancak şehir plancıları, "Tiny house’lar sabit yapılamaz, tekerlekli ve taşınabilir olmak zorundadır. Ayrıca altyapı olmayan bir alana bu tarz yapılar yerleştirmek yasal değildir. Vatandaşlar bu detayları göz önünde bulundurarak hareket etmeli" diyerek uyardı.
ARSA ALACAKLAR BUNLARA DİKKAT!
Tapunun varlığı, niteliği (arsa, tarla, bağ vs.), hisse durumu mutlaka incelenmeli.
Belediyeden resmi imar durumu belgesi alınmalı.
Parselin sınırları ve konumu kadastro müdürlüğünden sorgulanmalı.
Elektrik, su, kanalizasyon gibi altyapı bağlantıları kontrol edilmeli.
Zemin etüdü yapılmalı, deprem ve heyelan gibi doğal afet riskleri değerlendirilmeli.
Tarım Kanunu gereği bölünemezlik gibi sınırlamalar araştırılmalı.
Noter onaylı sözleşme veya resmi tapu devri yapılmalı.
Vergi borcu, ipotek, haciz gibi durumlar tapudan kontrol edilmeli.
Bölgedeki imar projeleri, altyapı ve ulaşım yatırımları araştırılmalı.