İstanbul'daki Depremin Ardından Bu Bölgedeki Arsa Fiyatları Altın Gibi Değerlendi! Fiyatlar 2'ye Katlandı

Silivri’de uzun süredir gayrimenkul danışmanlığı yapan Ahmet Göyneli, "İnsanlar gelip arsa soruyor, müstakil ev yapmak ya da ‘tiny house’ yerleştirmek istiyorlar. Ama herkesin araştırmasını iyi yapması gerekiyor. Her toprak parçası değerlenecek diye bir kural yok" diyerek uyardı.

"SANKİ İMAR GELECEK GİBİ SATILIYOR"

Gayrimenkul hukukçusu Avukat Ebru Yılmaz da, yatırımcıların son dönemde hızla artan ilgiye kapılıp kontrolsüz alım yapmamaları gerektiğini belirtti. Yılmaz, "İmara kapalı araziler, sanki yakın zamanda imar gelecekmiş gibi pazarlanıyor. Bu tür vaatlerin çoğu gerçek dışı. Belediyeden onaylı bir imar planı olmadan kimseye güvenilmemeli" dedi. Özellikle Tekirdağ Çeşmeli gibi yapılaşmaya kapalı bölgelerde bu tip sahte vaatlerle satışların arttığına dikkat çekildi.