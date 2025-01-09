İstanbul'daki 1 Daire Fiyatına O Şehirde 3 Daire Alınıyor! Akın Akın Gidenler Var
Son dönemde birçok kişi yurt dışından ev almaya başladı. Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Türk yatırımcıların sayısı artıyor. Türkiye'deki 1 daire fiyatına Üsküp'ten 3 daire almak mümkün oluyor.
Türk yatırımcılar son dönemde gözünü Kuzey Makedonya'ya dikti. Konuta yatırım yapmak isteyen birçok kişi Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'ten daire satın alıyor.
Son yıllarda Türk yatırımcıların radarına giren Kuzey Makedonya, özellikle başkent Üsküp ile dikkat çekiyor. Konut yatırımı yapmak isteyen birçok kişi, İstanbul'daki bir daire fiyatına Üsküp'ten üç daire satın alabilme imkânı sayesinde bu ülkeye yöneliyor. Üstelik Avrupa Birliği yolunda emin adımlarla ilerleyen Kuzey Makedonya, düşük vergi oranları ve ekonomik istikrarıyla da cazibesini artırıyor.
Üsküp'te Konut Fiyatları Dikkat Çekiyor
Üsküp’te sıfır bir dairenin ortalama fiyatı 100 bin euro civarında. Bu fiyatlar, özellikle İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki yüksek konut maliyetleriyle karşılaştırıldığında oldukça uygun. Türk yatırımcılar, hem uygun fiyatlar hem de ülkenin Avrupa Birliği’ne katılma beklentisiyle bu bölgede gayrimenkul yatırımı yapmayı tercih ediyor.
Türk Nüfusu Artıyor
Üsküp’te yaşayan Türk gazeteci Sadık Şimşek’in aktardığı bilgilere göre, Kuzey Makedonya’ya yerleşen Türklerin büyük bir kısmı İstanbul ve İzmir’den geliyor. Üstelik bu göç dalgasının önemli bir kısmını genç nüfus oluşturuyor. Gençlerin bu ülkeye olan ilgisi, iş fırsatları ve yaşam maliyetlerinin düşüklüğü ile açıklanabilir.
Dijital Göçebelerin Yeni Adresi: Üsküp
Üsküp, son dönemde sadece yatırımcıların değil, aynı zamanda dijital göçebelerin de gözdesi olmuş durumda. Sadık Şimşek’e göre, internet üzerinden çalışan grafikerler, yazılımcılar ve memurlar gibi meslek grupları bu şehre yerleşmeyi tercih ediyor. Dijital göçebeler için düşük yaşam maliyetleri, kaliteli internet altyapısı ve Avrupa’nın merkezine yakın konumda olmak büyük avantaj sağlıyor.
Ekonomik Avantajlar: Düşük Vergi ve Enflasyon
Kuzey Makedonya’yı cazip kılan bir diğer unsur ise ekonomik avantajları. Ülkede vergi oranlarının yalnızca %10 olması ve enflasyonun neredeyse hiç hissedilmemesi, yatırımcılar ve yeni yerleşimciler için önemli bir çekim noktası oluşturuyor. Ayrıca, Avrupa Birliği’ne katılma ihtimalinin yüksek olması, ülkenin gelecekteki ekonomik potansiyelini daha da artırıyor.