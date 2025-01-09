İstanbul'daki 1 Daire Fiyatına O Şehirde 3 Daire Alınıyor! Akın Akın Gidenler Var

Üsküp'te Konut Fiyatları Dikkat Çekiyor

Üsküp’te sıfır bir dairenin ortalama fiyatı 100 bin euro civarında. Bu fiyatlar, özellikle İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki yüksek konut maliyetleriyle karşılaştırıldığında oldukça uygun. Türk yatırımcılar, hem uygun fiyatlar hem de ülkenin Avrupa Birliği’ne katılma beklentisiyle bu bölgede gayrimenkul yatırımı yapmayı tercih ediyor.

Türk Nüfusu Artıyor

Üsküp’te yaşayan Türk gazeteci Sadık Şimşek’in aktardığı bilgilere göre, Kuzey Makedonya’ya yerleşen Türklerin büyük bir kısmı İstanbul ve İzmir’den geliyor. Üstelik bu göç dalgasının önemli bir kısmını genç nüfus oluşturuyor. Gençlerin bu ülkeye olan ilgisi, iş fırsatları ve yaşam maliyetlerinin düşüklüğü ile açıklanabilir.