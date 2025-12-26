Yeni Yıl Gelmeden Simit Fiyatlarına Zam Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yeni yıl zamları henüz resmileşmemişken, İstanbul’un en yaygın tüketilen sokak lezzetlerinden simidin 25 TL’ye satılması dikkat çekti. Resmi tarifenin üzerinde yapılan bu artış tartışmaları beraberinde getirdi.

Tarifeye göre 100 gram simidin fiyatı hala 15 TL olarak geçiyor. Buna rağmen sahada uzun süredir 20 TL’den satılan simidin, son artışla birlikte yüzde 25 oranında yükselişle 25 TL bandına çıktığı ifade ediliyor. Fiyatların resmi karar olmadan değişmesi tepkilere neden oluyor.

'RESMİ ZAM KARARI OCAKTA GÜNDEME GELEBİLİR'

Konuya ilişkin Dünya Gazetesi’ne açıklama yapan İstanbul Un-İş Esnaf Sanatkârlar Odası Başkanı Şaban Özdemir, şu anda onaylanmış bir tarife değişikliği bulunmadığını belirterek yılbaşından sonrasını işaret etti.

Özdemir şunları söyledi:

“Şu an normalde 100 gram simit 15 liraya satılıyor ve herhangi bir tarife değişikliği yok. Ama zam kararı yılbaşından sonra ocak ayında düşünülüyor. Simidi 25 liradan satmaya başlayanlar bize bağlı olmayan bazı esnaflar satıyor olabilir.”

Resmi zam kararına ilişkin ise henüz net bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Dünya Gazetesi