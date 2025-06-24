İstanbul'da 'Yaz' Dopingi! İşte İlçe İlçe Kira Fiyatları... En Düşük ve En Yüksek Fiyat Hangi İlçelerde?

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Yaz ayları ve tayin dönemiyle birlikte Türkiye genelinde taşınma telaşı başlarken, kiralık daire piyasasında fiyatlar hızla yükseliyor. İstanbul Gayrimenkul Değerleme’nin raporuna göre, megakentte mayıs ayında 28 bin TL olan ortalama kira bedeli, haziran ayında 30 bin TL’ye ulaştı.

Gayrimenkul İktisatçısı Dr. Ahmet Büyükduman, kiralık daire ilanlarını analiz ettiklerinde mevsimsel bir döngü gözlemlediklerini belirtti: “Baharla birlikte yaklaşık beş ay boyunca yükselen kira ilanları, yaz ortasında zirve yapıyor ve kış sonuna kadar yaklaşık yedi ay durgun seyrediyor.”

Dr. Büyükduman, geçen yıl ağustostan bu yıl mart ayına kadar İstanbul’da kiraların 25 bin TL seviyesinde sabit kaldığını, ancak haziranda 30 bin TL’ye yükseldiğini ifade etti. Mevcut döngünün devam etmesi halinde, ağustos ayında ortalama kira bedelinin 32.500 TL’ye ulaşabileceğini öngördüklerini belirtti. Büyükduman, ev sahipleri için yaz aylarının kiraya vermek açısından en avantajlı dönem olduğunu, kiracıların ise kış mevsiminde daha uygun fiyatlar bulabileceğini vurguladı.

Rapora göre, marttan ağustosa kadar olan beş aylık dönemde kira artış oranları İstanbul’da yüzde 30, Ankara’da yüzde 27 ve İzmir’de yüzde 25 civarında bekleniyor.

İstanbul Gayrimenkul Değerleme’nin analizine göre Haziran 2025 döneminde İstanbul’da ilçe ilçe ortalama kiralar şöyle:

İstanbul’da kiraların en düşük olduğu ilçeler Esenyurt, Bağcılar, Arnavutköy, Sultangazi ve Silivri olarak sıralanırken, en pahalı ilçeler Sarıyer, Kadıköy, Beşiktaş, Zeytinburnu ve Bakırköy oldu.

İşte en düşük ve en yüksek kira ortalamaları (Haziran 2025)

Öte yandan, Fatih’te ortalama kiraların 22 bin TL olması dikkat çekti. Bu durum, ilçedeki eski yapı stokunun fazlalığına bağlanıyor.

Kaynak: Türkiye gazetesi