İstanbul’da Yaşayanlar Havalara Uçacak! Metro İstanbul, İSKİ, İSMEK Duyurdu: 7’den 70’e Ücretsiz Oldu
Okulların tatil olmasıyla birlikte İBB, öğrenciler için ücretsiz etkinlik programlarını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Okulların tatile girmesiyle birlikte öğrenciler, dinlenme sürecine girdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), tatili hem keyifli hem de verimli geçirmek isteyen öğrenciler için birbirinden renkli etkinlikler ve yaratıcı atölyelerle dolu özel bir program hazırladı. İşte, öğrencilere ücretsiz katılım imkânı sunulan etkinliklerin detayları:
SPOR İSTANBUL'UN ÜCRETSİZ ETKİNLİKLERİ
İBB, Spor İstanbul aracılığıyla gerçekleştirilen etkinlikler şöyle sıralandı:
Deniz Küreği Deneyimi: 22, 23 ve 27 Ocak tarihlerinde İBB Haliç Su Sporları Merkezi’nde.
Aqua Park Eğlencesi: 20-23 ve 27-30 Ocak tarihlerinde İBB Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi’nde.
Buz Pateni Etkinliği: 20-24 ve 27-31 Ocak tarihlerinde İBB Silivrikapı Buz Pisti’nde.
Etkinliklere katılım tamamen ücretsiz olup, kayıtlar İstanbul Spor Online adresinden yapılabiliyor.
İBB KÜLTÜR DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NIN YARIYIL ETKİNLİKLERİ
İBB Kültür Dairesi Başkanlığı, Artİstanbul Feshane, Bulgur Palas ve Çubuklu Silolar gibi kültürel alanlarda ve şehrin çeşitli kültür merkezlerinde sömestr şenliği düzenleyecek. Etkinlikler arasında:
-Çocuk Oyunları: Küçük Prens Nerdesin?, Pinokyo, Bahar Şenliği gibi eğlenceli yapımlar sahnelenecek.
-Yaratıcı Atölyeler: Ahşap topaç, tel figürler, stop-motion, bilim ve deney gibi çeşitli atölyeler düzenlenecek.
Toplamda 131 etkinlik, tüm çocukların katılımına açık olacak ve tamamen ücretsiz olacak.
İSMEK'TEN EBEVEYN-ÇOCUK ATÖLYELERİ
İSMEK, ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte katılabileceği yaratıcı atölyeler düzenleyecek.
-Resim Atölyesi
-Ritim Atölyesi
-Masal Atölyesi
Etkinlikler 22-23 Ocak tarihlerinde Artİstanbul Feshane’de gerçekleşecek ve katılım ücretsiz olacak.
METRO İSTANBUL’DAN EĞİTİCİ ETKİNLİKLER
Metro İstanbul, 7-11 yaş arası çocuklar için Esenler ve Esenkent yerleşkelerinde çeşitli etkinlikler sunacak. Etkinlikler arasında:
-Bisiklet Eğitimi
-Origami ve Ebru Atölyeleri
-Bilim Deneyleri ve Film Gösterimleri
Etkinlik sonunda katılımcılara sertifika ve hediyeler verilecek. Kayıtlar 0850 252 88 00 numaralı telefondan yapılabiliyor.
İSKİ’DEN SU BİLİNCİ ETKİNLİKLERİ
İSKİ, çocuklara su kullanım bilinci kazandırmayı amaçlayan eğlenceli etkinlikler düzenleyecek.
-Su Damlası Tiyatrosu
-Kukla ve Sihirbazlık Gösterileri
-Animasyon Film Gösterimi
Etkinlikler, 24 Ocak’ta Yusuf Ziya Erdem Konferans Salonu’nda ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.
AĞAÇ AŞ’DEN TERARYUM VE MİNYATÜR BAHÇE ATÖLYELERİ
Ağaç ve Peyzaj AŞ, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik teraryum ve minyatür bahçe atölyeleri düzenleyecek. Atölyeler, 21, 23 ve 29 Ocak tarihlerinde Bahçe Market Tasarım Atölyesi’nde yapılacak.
PARK VE BAHÇELER’DEN DOĞA DOSTU ETKİNLİKLER
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, çocukları doğa ile buluşturacak etkinlikler düzenleyecek. "Fidanlık Dedektifleri" ve "Botanik Baskı" gibi atölyeler, Büyükdere Atatürk Fidanlığı Bahçıvanlık Okulu’nda gerçekleştirilecek.