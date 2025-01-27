İstanbul’da Yaşayanlar Havalara Uçacak! Metro İstanbul, İSKİ, İSMEK Duyurdu: 7’den 70’e Ücretsiz Oldu

AĞAÇ AŞ’DEN TERARYUM VE MİNYATÜR BAHÇE ATÖLYELERİ

Ağaç ve Peyzaj AŞ, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik teraryum ve minyatür bahçe atölyeleri düzenleyecek. Atölyeler, 21, 23 ve 29 Ocak tarihlerinde Bahçe Market Tasarım Atölyesi’nde yapılacak.

PARK VE BAHÇELER’DEN DOĞA DOSTU ETKİNLİKLER

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, çocukları doğa ile buluşturacak etkinlikler düzenleyecek. "Fidanlık Dedektifleri" ve "Botanik Baskı" gibi atölyeler, Büyükdere Atatürk Fidanlığı Bahçıvanlık Okulu’nda gerçekleştirilecek.