İstanbul'da Yaşayanlar Bayram Edecek! Yüzde 50 İndirim Geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı bu yeni uygulama ile İSPARK’ın P+D (Park and Ride) otoparklarını kullanan İstanbulkart sahipleri, toplu taşıma araçlarına aktarma yapmaları halinde otopark ücretlerinde %50 indirim kazanacak. Bu kampanya, şehir içi ulaşımı daha ekonomik hale getirirken hem otopark hem de toplu taşıma masraflarını düşürecek.

Kampanyadan faydalanmak oldukça kolay. İzlemeniz gereken adımlar şöyle...

Kaynak: Haber Merkezi