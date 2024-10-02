İstanbul'da Yaşayanlar Bayram Edecek! Yüzde 50 İndirim Geldi

İstanbul'da yaşayan milyonlarca İstanbulkart kullanıcısını sevindirecek bir kampanya duyuruldu. Tam yüzde 50 indirimin detayları belli oldu. İşte detaylar...

Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul'da Yaşayanlar Bayram Edecek! Yüzde 50 İndirim Geldi - Resim: 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı bu yeni uygulama ile İSPARK’ın P+D (Park and Ride) otoparklarını kullanan İstanbulkart sahipleri, toplu taşıma araçlarına aktarma yapmaları halinde otopark ücretlerinde %50 indirim kazanacak. Bu kampanya, şehir içi ulaşımı daha ekonomik hale getirirken hem otopark hem de toplu taşıma masraflarını düşürecek.

Kampanyadan faydalanmak oldukça kolay. İzlemeniz gereken adımlar şöyle...

Kaynak: Haber Merkezi

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