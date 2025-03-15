İstanbul'da Yaşan 65 Yaş Üstü, SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emekliler Yaşadı! Sadece 1 Lira Oldu

İBB tarafından başlatılan uygulama kapsamında, emekli olduğunu belgeleyen vatandaşlar ile 65 yaş üstü İstanbullular, fitness ve yüzme branşlarında hizmet alabilecek. Kampanya kapsamında yüzme için 12 girişlik paket 12 TL’ye, fitness için ise 18 girişlik paket 18 TL’ye satın alınabilecek.