İstanbul'da Yaşan 65 Yaş Üstü, SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emekliler Yaşadı! Sadece 1 Lira Oldu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), emeklilerin ve 65 yaş üstü vatandaşların spor tesislerinden yalnızca 1 TL karşılığında faydalanabileceğini duyurdu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, uygulamanın belediyeye ait 71 spor tesisinde geçerli olacağını açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
İBB tarafından başlatılan uygulama kapsamında, emekli olduğunu belgeleyen vatandaşlar ile 65 yaş üstü İstanbullular, fitness ve yüzme branşlarında hizmet alabilecek. Kampanya kapsamında yüzme için 12 girişlik paket 12 TL’ye, fitness için ise 18 girişlik paket 18 TL’ye satın alınabilecek.
BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?
Kampanyadan yararlanmak isteyen emeklilerin, e-Devlet sistemi üzerinden barkodlu emeklilik belgesi alarak online.spor.istanbul adresi üzerinden üyelik oluşturması gerekiyor. Sisteme yüklenen belge, T.C. kimlik numarası ile eşleştirilerek doğrulama yapılıyor. Belge geçerli olduğu takdirde indirim otomatik olarak aktif hale geliyor.
65 yaş üstü vatandaşlar ise doğrudan İBB spor tesislerine giderek başvuru yapabiliyor. Üyelik işlemleri, internet üzerinden gerçekleştirilebildiği gibi tesislerdeki üyelik masalarından da yapılabiliyor.
SPOR TESİSLERİNE GİRİŞ NASIL OLACAK?
Üyelik işlemleri tamamlandıktan sonra vatandaşların herhangi bir belge ibraz etmesine gerek kalmıyor. Kampanyadan yararlanacak kişiler, her gün saat 06.30 ile 15.30 arasında spor tesislerinden faydalanabilecek.
İBB SPOR TESİSLERİNDE HANGİ HİZMETLER SUNULACAK?
İBB’nin birçok ilçedeki spor komplekslerinde fitness ve yüzme branşlarında hizmet verilecek. Uygulamanın geçerli olduğu tesisler arasında şunlar yer alıyor:
Cemal Kamacı Spor Kompleksi
Hidayet Türkoğlu Spor Tesisi
Kartal Hasan Doğan Spor Kompleksi
Sefaköy Yüzme Havuzu
Yeşilpınar Yüzme Havuzu
Avcılar Spor Kompleksi
Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi
Ümraniye Çakmak Kapalı Yüzme Havuzu
İBB, bu uygulama ile emeklileri ve ileri yaş grubundaki vatandaşları daha aktif bir yaşama teşvik etmeyi hedefliyor.