İstanbul'da Usta Krizi: Fiyatları Gören Ateş Püskürdü! Boya-Badana, Tadilat, Tesisat...
Ev tadilatı ve boya-badana gibi işlerde yüksek maliyetler tüketicileri zorluyor.
Kaynak: Gerçek Gündem
İstanbul'da, aynı tür işlerin fiyatları semtler arasında %70'e varan farklar gösterebiliyor. Bu durum, iş süresi, malzeme kalitesi ve ustanın deneyimi gibi faktörlerin etkisiyle daha da karmaşık hale geliyor. Tadilat ve tamirat sektöründeki bu büyük fiyat farklılıkları, Türkiye genelinde en çok şikayet edilen sektörlerden biri haline geldi.
Kış öncesi tadilat yapmak isteyen vatandaşlar, farklı ustalardan gelen fiyat teklifleriyle karşılaşınca şaşkınlık yaşadı. Usta eksikliği ve sektördeki düzen eksiklikleri, ustaların keyfi fiyatlandırma yapmasına yol açtı. İstanbul'da, Beylikdüzü ve Etiler gibi iki farklı semtte yapılan boya işleri arasında fiyat farkı dört katına kadar çıkabiliyor.
Fiyat artışlarının yanı sıra kalite sorunları da baş göstermekte. Çoğu usta, işi faturalandırmadan elden ödeme talep ederken, bazıları internet üzerinden komisyonculuk yapıyor. Fahiş fiyatlarla birlikte, işlerin zamanında tamamlanmaması, yarım bırakılması ve ekstra masraflar da sıklıkla şikayet konusu oluyor.
Örneğin, Büyükçekmece'de bir usta 120 metrekarelik bir daireyi malzeme hariç 12 bin liraya boyayabileceğini belirtirken, başka bir usta aynı iş için 18 bin lira fiyat verdi. Online çalışan bir başka usta, aynı daire için 25 bin lira, Etiler'deki aynı iş için ise 30 bin lira talep etti.
Ayrıca, nakit ödemeyle çalışan ustaların yüksek kazançları ve kayıt dışı ekonomiyi artıran uygulamalar da dikkat çekiyor. Kurumsal olmayan internet siteleri, komisyonculuk yaparak ek maliyetler yaratıyor ve vatandaşlar küçük tamiratlar için kendi başlarına çözüm aramaya yöneliyor.
Fiyat aralıkları ise şu şekilde:
- Boya-Badana: 15 bin ile 40 bin lira
- Elektrik-Aydınlatma: 1.500 ile 15 bin lira
- Mimarlık-Dekorasyon: 10 bin ile 500 bin lira
- Mobilya-Döşeme: 10 bin ile 50 bin lira
- Su Tesisatı: 1.500 ile 15 bin lira
- Yalıtım-Mantolama: 10 bin ile 200 bin lira
- Yüzey Döşeme: 15 bin ile 50 bin lira
- Zemin Kaplama: 15 bin ile 40 bin lira