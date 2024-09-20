İstanbul'da Usta Krizi: Fiyatları Gören Ateş Püskürdü! Boya-Badana, Tadilat, Tesisat...

İstanbul'da, aynı tür işlerin fiyatları semtler arasında %70'e varan farklar gösterebiliyor. Bu durum, iş süresi, malzeme kalitesi ve ustanın deneyimi gibi faktörlerin etkisiyle daha da karmaşık hale geliyor. Tadilat ve tamirat sektöründeki bu büyük fiyat farklılıkları, Türkiye genelinde en çok şikayet edilen sektörlerden biri haline geldi.

Kış öncesi tadilat yapmak isteyen vatandaşlar, farklı ustalardan gelen fiyat teklifleriyle karşılaşınca şaşkınlık yaşadı. Usta eksikliği ve sektördeki düzen eksiklikleri, ustaların keyfi fiyatlandırma yapmasına yol açtı. İstanbul'da, Beylikdüzü ve Etiler gibi iki farklı semtte yapılan boya işleri arasında fiyat farkı dört katına kadar çıkabiliyor.