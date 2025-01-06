İstanbul'da Taksilerde Yeni Dönem: Artık O Şart Kaldırıldı

İstanbul'da ticari taksilerle ilgili yeni dönem için düğmeye basıldı. UKOME toplantısında flaş karar ile araç değişikliklerinde yüzde 50'den fazla yerlilik aranması şartı kaldırıldı. Yeni düzenlemeyle birlikte artık taksi sahipleri, araç değişiminde farklı marka ve modelden araçlara da plaka takabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

Taksi İstanbul İBB
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İstanbul'da Taksilerde Yeni Dönem: Artık O Şart Kaldırıldı - Resim: 1

İstanbul'da taksilerde yeni dönem için düğmeye basıldı. Taksi plakası sahibi olanlar için önemli bir gelişme yaşandı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan son düzenlemeyle, taksi sahipleri araçlarını değiştirirken daha fazla seçenek elde edebilecek.

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İstanbul'da Taksilerde Yeni Dönem: Artık O Şart Kaldırıldı - Resim: 2

TAKSİLERDEKİ O ŞART KALDIRILDI

Yeni düzenlemeyle birlikte İstanbul'da taksi sahipleri araç değişiminde farklı marka ve modelden araçlara da plaka takabilecek. Yüzde 50 oranında yerlilik aranan ticari taksilerdeki bu şart UKOME toplantısında resmen kaldırıldı.

Böylece C segmenti olan ve yüzde 50'den fazla yerlilik şartlı araçlarda ilk alımda (sıfır kilometre) her yıl tahkuk şartı ile 6 yıl kullanım getirildi. Yüzde 50'den fazla yerlilik oranına sahip araçlarda ise ilk alım 0-2 yaş kullanımda 6'ncı yıldan sonra tahkuk şartı getirildi ve yaş da 9 olarak belirlendi. B segmenti araçların taksi olarak kullanılması teklifi ise kabul edilmedi.

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İstanbul'da Taksilerde Yeni Dönem: Artık O Şart Kaldırıldı - Resim: 3

HANGİ ARAÇLARA PLAKA TAKILABİLECEK?

Fiat Egea

Toyota Corolla Sedan (Benzin, Hibrit)

Renault Megane Sedan (Benzin, Dizel)

Citroen C4X

Ford Focus Sedan

Honda Civic Sedan

Hyundai Elentra

Skoda Octavia

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