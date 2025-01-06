İstanbul'da Taksilerde Yeni Dönem: Artık O Şart Kaldırıldı

TAKSİLERDEKİ O ŞART KALDIRILDI

Yeni düzenlemeyle birlikte İstanbul'da taksi sahipleri araç değişiminde farklı marka ve modelden araçlara da plaka takabilecek. Yüzde 50 oranında yerlilik aranan ticari taksilerdeki bu şart UKOME toplantısında resmen kaldırıldı.

Böylece C segmenti olan ve yüzde 50'den fazla yerlilik şartlı araçlarda ilk alımda (sıfır kilometre) her yıl tahkuk şartı ile 6 yıl kullanım getirildi. Yüzde 50'den fazla yerlilik oranına sahip araçlarda ise ilk alım 0-2 yaş kullanımda 6'ncı yıldan sonra tahkuk şartı getirildi ve yaş da 9 olarak belirlendi. B segmenti araçların taksi olarak kullanılması teklifi ise kabul edilmedi.