İstanbul'da Taksilerde Yeni Dönem: Artık O Şart Kaldırıldı
İstanbul'da ticari taksilerle ilgili yeni dönem için düğmeye basıldı. UKOME toplantısında flaş karar ile araç değişikliklerinde yüzde 50'den fazla yerlilik aranması şartı kaldırıldı. Yeni düzenlemeyle birlikte artık taksi sahipleri, araç değişiminde farklı marka ve modelden araçlara da plaka takabilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'da taksilerde yeni dönem için düğmeye basıldı. Taksi plakası sahibi olanlar için önemli bir gelişme yaşandı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan son düzenlemeyle, taksi sahipleri araçlarını değiştirirken daha fazla seçenek elde edebilecek.
TAKSİLERDEKİ O ŞART KALDIRILDI
Yeni düzenlemeyle birlikte İstanbul'da taksi sahipleri araç değişiminde farklı marka ve modelden araçlara da plaka takabilecek. Yüzde 50 oranında yerlilik aranan ticari taksilerdeki bu şart UKOME toplantısında resmen kaldırıldı.
Böylece C segmenti olan ve yüzde 50'den fazla yerlilik şartlı araçlarda ilk alımda (sıfır kilometre) her yıl tahkuk şartı ile 6 yıl kullanım getirildi. Yüzde 50'den fazla yerlilik oranına sahip araçlarda ise ilk alım 0-2 yaş kullanımda 6'ncı yıldan sonra tahkuk şartı getirildi ve yaş da 9 olarak belirlendi. B segmenti araçların taksi olarak kullanılması teklifi ise kabul edilmedi.
HANGİ ARAÇLARA PLAKA TAKILABİLECEK?
Fiat Egea
Toyota Corolla Sedan (Benzin, Hibrit)
Renault Megane Sedan (Benzin, Dizel)
Citroen C4X
Ford Focus Sedan
Honda Civic Sedan
Hyundai Elentra
Skoda Octavia