İstanbul'da Olanlar Yaşadı! Tamamen Ücretsiz Olacak

Yılbaşı gecesindeki yoğunluk göz önünde bulundurularak toplu ulaşım araçlarına ek seferler eklendi. İETT, 31 Aralık'ta 832 hatta 64 bin sefer düzenleyecek, buna ek olarak 25 hatta toplam 304 ek sefer yapılacak. Metrobüs sistemi ise yılbaşı gecesi için 221 ek seferle hizmet verecek.