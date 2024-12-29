İstanbul'da Olanlar Yaşadı! Tamamen Ücretsiz Olacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yılbaşı gecesi için İstanbulluların rahat ve güvenli bir şekilde yeni yıla girebilmeleri adına kapsamlı önlemler aldı. Yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak’ta İBB’ye bağlı toplu taşıma araçları kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri için 24 saat boyunca ücretsiz olacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Yılbaşı gecesindeki yoğunluk göz önünde bulundurularak toplu ulaşım araçlarına ek seferler eklendi. İETT, 31 Aralık'ta 832 hatta 64 bin sefer düzenleyecek, buna ek olarak 25 hatta toplam 304 ek sefer yapılacak. Metrobüs sistemi ise yılbaşı gecesi için 221 ek seferle hizmet verecek.
METRO HATLARI KESİNTİSİZ ÇALIŞACAK
Metro İstanbul, birçok hattında 24 saat kesintisiz hizmet verecek. Yenikapı-Atatürk Havalimanı (M1A), Yenikapı-Kirazlı (M1B), Yenikapı-Hacıosman (M2), Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı (M4) gibi ana hatların yanı sıra diğer metro ve füniküler hatları da yılbaşı gecesi boyunca hizmet sunacak.
T1 Kabataş-Bağcılar, T3 Kadıköy-Moda, T4 Topkapı-Mescidi Selam ve T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hatları ise 1 Ocak’ta saat 02.00’ye kadar sefer yapmaya devam edecek.
VAPUR SEFERLERİNDE EK DÜZENLEME
Şehir Hatları vapurları da yılbaşı gecesi yolcu yoğunluğuna göre ek seferler gerçekleştirecek.
Yılbaşı gecesi boyunca tüketici hakları ihlalleri, izinsiz ilan ve reklamlar, dilencilik, seyyar satıcılık ve izinsiz faaliyetlerin önlenmesi amacıyla zabıta ekipleri vardiya usulüyle görev yapacak. Ayrıca şehir genelinde ihtiyaçlara hızlı müdahale edilebilmesi için ekipler hazır bulundurulacak.