İstanbul'da Olan Emekliler Yaşadı: 10 Bin Lira Para Verilecek

Program kapsamında sunulacak olan bu destek, özellikle dar gelirli emekliler için bütçelerinde önemli bir rahatlama sağlayacak. Belediye yetkilileri, ekonomik zorluklar çeken ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken emekliler için bu desteğin büyük bir öneme sahip olduğunu ifade etti.