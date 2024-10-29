İstanbul'da Olan Emekliler Yaşadı: 10 Bin Lira Para Verilecek
İstanbul’da dar gelirli emeklilere yönelik yeni bir destek programı başlatılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından duyurulan bu programa göre, dar gelirli emeklilere 10 bin TL tutarında pazar desteği sağlanacak.
Kaynak: Gerçek Gündem
Verilecek olan bu destekle özellikle ekonomik olarak zorlanan emekli vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olunması amaçlanıyor.
İBB PAZAR DESTEĞİ BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
Pazar desteği ödemesi için başvurular 30 Ekim 2024 tarihinde başlayacak. İBB yetkilileri, başvuru süreciyle ilgili detayların başvuruların başlamasıyla birlikte açıklanacağını belirtti. Emeklilerin merakla beklediği başvuru koşulları ve başvuru için izlenecek adımlar henüz açıklanmamış olsa da, 30 Ekim’den itibaren destek başvuru işlemlerinin aktif hale geleceği duyuruldu.
Program kapsamında sunulacak olan bu destek, özellikle dar gelirli emekliler için bütçelerinde önemli bir rahatlama sağlayacak. Belediye yetkilileri, ekonomik zorluklar çeken ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken emekliler için bu desteğin büyük bir öneme sahip olduğunu ifade etti.
İBB’nin bu yeni uygulamasının, emeklilerin temel ihtiyaçlarını karşılamasına katkıda bulunmasının yanı sıra, şehirdeki ekonomik dengenin korunmasına da katkı sağlayacağı değerlendiriliyor.
Başvuru süreci ve şartlarıyla ilgili net bilgilere ise belediyenin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabileceği belirtildi.