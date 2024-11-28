İstanbul'da Milyonluk Sahte Euro Operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’da piyasaya sahte döviz sokulduğu, bu paraların ATM ve para sayma makineleri tarafından da ayırt edilemediği bilgisi üzerine harekete geçerek çalışma başlattı. Fatih ve Zeytinburnu ilçelerindeki2 evde sahte para basıldığı tespit edildi. Bunun üzerine söz konusu adreslere operasyon gerçekleştirildi.

ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda evlerde yapılan aramalarda 3 binin üzerinde 100 ibaresi bulunan filigransız sahte banknot, bin 500 adet üzerinde 100 ibaresi ve euro banknotunun filigranı bulunan sahte banknot, 1 adet üzerinde euro filigranı bulunan şeffaf naylon kalıp, 1 adet üzerinde 100 ibareleri bulunan şeffaf naylon kalıp, 1 adet üzerinde euro filigranı bulunan mavi renkli naylon mat kalıp, 1 adet Cata ibareli mor ışık, 1 adet Eraysan ibareli basım makinası, 1 adet kare çıtaya gerilmiş üzerinde 100 ibareleri bulunan basım kalıbı, 817 adet farklı bankalara ait ibareler bulunan basılmış halde sahte çek yaprakları ele geçirildi.

PİYASAYA SÜRÜLECEKTİ

Ayrıca toplamda basılmaya ve piyasaya sürülmeye hazır halde 3 milyon 600 bin euro değerinde sahte banknot ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan bir kişi işlemler için emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA