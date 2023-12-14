İstanbul'da mezar ücretlerine zam

İBB Meclisi’nin 2023 yılı aralık ayı oturumlarının son birleşiminde 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni mezarlık ücret tarifesi belirlendi.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, ücretlere ortalama yüzde 58 oranında zam kararı alındı. Galvanizli tabut bin 20 TL’den bin 570 TL’ye, aylık cenaze aracı kiralama ücreti 9 bin 75 TL’den 13 bin 990 TL7ye, kabir nakli ücreti 2 bin 420 TL’den 3 bin 730 TL’ye çıkarıldı.

YENİ MEZAR ÜCRETLERİ

Gömü ücretleri, mezarlık gruplarına göre ayrı ayrı belirlendi.

Karacaahmet, Çengelköy, Zincirlikuyu ve Aşiyan’ın aralarında bulunduğu 1. grup mezarlıklarda yer bedeli 7 bin 260 TL’den 11 bin 190 TL’ye çıktı. Cenaze yanındaki boş yer bedeli 22 bin 630 TL’den 34 bin 890 TL’ye, boş mezar yeri bedeli 45 bin 260 TL’den 69 bin 770 TL’ye yükseldi.

Edirnekapı Şehitliği, Emirgan, Feriköy mezarlıklarının aralarında bulunduğu 2.grup mezarlıklarda bin 320 TL yer bedeli, 2 bin 30 TL oldu. Cenazenin yanındaki boş mezar yeri bedeli 9 bin 75 TL’den 13 bin 990 TL’ye, boş mezar yeri bedeli 18 bin 150 TL’den 27 bin 980 TL’ye yükseltildi.