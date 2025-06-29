İstanbul’da Meyve Fiyatları Tavan Yaptı: Piyasada 200 Liranın Altında Meyve Kalmadı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Pazarlarda ve marketlerde en pahalı meyveler arasında kiraz ve armut başı çekiyor. Kirazın kilogram fiyatı marketlerde 500 ila 600 TL arasında değişirken, armut 180 ile 200 TL arasında alıcı buluyor. Nektarin 200-220 TL, üzüm 150-200 TL, şeftali ise ortalama 180 TL seviyesinde satılıyor.

MEYVE SEZONU ZOR BAŞLADI, FİYATLARDA DÜŞÜŞ BEKLENMİYOR

İstanbul hal esnafı Nurullah Dağıstanlı, özellikle don olaylarının üreticiyi büyük ölçüde etkilediğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu dönemde sadece sınırlı üretim bölgelerinden meyve geliyor. Örneğin kayısı Malatya’dan değil, Mersin’den geliyor. Bu şartlar altında 15 gün içinde kayısı bile bulmak zorlaşacak. Üzüm mevsimi olmasına rağmen fiyatlar yüksek. Toptan olarak biz bile üzümü 200 liradan satıyoruz. Kiraz 350 lira bizde, markette ise 500-600 liraya kadar çıkıyor.”

EN UCUZ MEYVE KARPUZ, ELMANIN FİYATI BİLE 100 TL

Hal fiyatlarına göre en uygun fiyatlı meyve şu anda karpuz olurken, mevsimi olmamasına rağmen elmanın bile kilosu 100 TL civarında. Armut 100-130 TL, kayısı 80-130 TL arasında değişen toptan fiyatlarla satılıyor. Bu fiyatların marketlerde yüzde 30-40 oranında daha yüksek olduğu belirtiliyor.

“TÜKETİM AZALACAK, BU YIL MEYVEDE ZOR BİR SEZON”

Dağıstanlı, bu artışın kısa vadede çözümünün olmadığını ifade ederek, “Bu Allah’tan gelen bir şey. Don olduysa ağaç çiçek açmaz, meyve vermez. Bu yıl sadece değil, önümüzdeki seneler de bu etkilenmeden nasibini alacak. Fiyat düşmeyecek, tüketim azalacak” sözleriyle tabloyu özetledi.

Kaynak: Haber Merkezi