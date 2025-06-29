İstanbul’da Meyve Fiyatları Tavan Yaptı: Piyasada 200 Liranın Altında Meyve Kalmadı

İstanbul’daki meyve fiyatlarında son haftalarda dikkat çeken bir artış yaşanıyor. Nisan ayında üretim bölgelerinde görülen don olayları nedeniyle rekolte düşerken, bu durum meyve arzında ciddi azalmaya yol açtı. Hal ve marketlerde fiyatlar rekor seviyelere ulaştı. Şu an kentte market raflarında 200 liranın altında meyve bulmak neredeyse imkânsız hale geldi.

İstanbul’da Meyve Fiyatları Tavan Yaptı: Piyasada 200 Liranın Altında Meyve Kalmadı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Pazarlarda ve marketlerde en pahalı meyveler arasında kiraz ve armut başı çekiyor. Kirazın kilogram fiyatı marketlerde 500 ila 600 TL arasında değişirken, armut 180 ile 200 TL arasında alıcı buluyor. Nektarin 200-220 TL, üzüm 150-200 TL, şeftali ise ortalama 180 TL seviyesinde satılıyor.

MEYVE SEZONU ZOR BAŞLADI, FİYATLARDA DÜŞÜŞ BEKLENMİYOR

İstanbul hal esnafı Nurullah Dağıstanlı, özellikle don olaylarının üreticiyi büyük ölçüde etkilediğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu dönemde sadece sınırlı üretim bölgelerinden meyve geliyor. Örneğin kayısı Malatya’dan değil, Mersin’den geliyor. Bu şartlar altında 15 gün içinde kayısı bile bulmak zorlaşacak. Üzüm mevsimi olmasına rağmen fiyatlar yüksek. Toptan olarak biz bile üzümü 200 liradan satıyoruz. Kiraz 350 lira bizde, markette ise 500-600 liraya kadar çıkıyor.”

EN UCUZ MEYVE KARPUZ, ELMANIN FİYATI BİLE 100 TL

Hal fiyatlarına göre en uygun fiyatlı meyve şu anda karpuz olurken, mevsimi olmamasına rağmen elmanın bile kilosu 100 TL civarında. Armut 100-130 TL, kayısı 80-130 TL arasında değişen toptan fiyatlarla satılıyor. Bu fiyatların marketlerde yüzde 30-40 oranında daha yüksek olduğu belirtiliyor.

“TÜKETİM AZALACAK, BU YIL MEYVEDE ZOR BİR SEZON”

Dağıstanlı, bu artışın kısa vadede çözümünün olmadığını ifade ederek, “Bu Allah’tan gelen bir şey. Don olduysa ağaç çiçek açmaz, meyve vermez. Bu yıl sadece değil, önümüzdeki seneler de bu etkilenmeden nasibini alacak. Fiyat düşmeyecek, tüketim azalacak” sözleriyle tabloyu özetledi.

Türkiye'de En Çok Tutulan Modellerdi! Otomotiv Devinde Hava Yastığı Alarmı! On Binlerce Aracını Geri ÇağırıyorTürkiye'de En Çok Tutulan Modellerdi! Otomotiv Devinde Hava Yastığı Alarmı! On Binlerce Aracını Geri ÇağırıyorEkonomi
Boğaz'da 'Lüks' Yıkım! Sosyete, Oteline Veda EdiyorBoğaz'da 'Lüks' Yıkım! Sosyete, Oteline Veda EdiyorGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Ticaret Bakanlığı Ceza Yağdırdı! Tam 114 Milyon Lira... Ticaret Bakanlığı Ceza Yağdırdı! Tam 114 Milyon Lira...
28 Haziran 2025 Burç Yorumları: Duygularla Mantığın Savaşı Başlıyor 28 Haziran 2025 Burç Yorumları: Duygularla Mantığın Savaşı Başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Çiftçinin Borcu Yok' Diyerek Açıkladı: Yeni Tarım Kredileri Belli Oldu Yeni Tarım Kredileri Belli Oldu
Plajlarda Yasak Resmen Başladı! Bunu Yapan Yandı Cezası Büyük Plajlarda Yasak Resmen Başladı! Bunu Yapan Yandı Cezası Büyük
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'de En Çok Tutulan Modellerdi! Otomotiv Devinde Hava Yastığı Alarmı! On Binlerce Aracını Geri Çağırıyor Türkiye'de En Çok Tutulan Modellerdi! Otomotiv Devinde Hava Yastığı Alarmı!
Türkiye'nin Dev Holdingi El Değiştirdi, KAP'a Bildirildi! Yeni Sahibi Bakın Kim Çıktı Türkiye'nin Dev Holdingi El Değiştirdi, KAP'a Bildirildi! Yeni Sahibi Bakın Kim Çıktı
Kentsel Dönüşümde Hak Kaybı Yaşamak İstemeyen Tapu Sahipleri Dikkat Kentsel Dönüşümde Hak Kaybı Yaşamak İstemeyen Tapu Sahipleri Dikkat
Sahnede Aniden Fenalaşmıştı... İlk Açıklama Geldi! Sevcan Orhan'a Ne Oldu? Sahnede Aniden Fenalaşmıştı... İlk Açıklama Geldi! Sevcan Orhan'a Ne Oldu?
Hülya Avşar'dan Gündem Olan Tatil Pozu: İşte O Fotoğraf Hülya Avşar'dan Gündem Olan Tatil Pozu