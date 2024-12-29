İstanbul'da Kiralar Yeni Asgari Ücreti 2'ye Katladı: İlçe İlçe Kira Tablosu Ortaya Çıktı

Gayrimenkul platformu Endeksa'nın verilerine göre, İstanbul'da kira fiyatlarındaki artış yeni asgari ücretin üzerinde kalmaya devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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İstanbul'da Kiralar Yeni Asgari Ücreti 2'ye Katladı: İlçe İlçe Kira Tablosu Ortaya Çıktı - Resim: 1

İstanbul'un 23 ilçesinde kira bedelleri asgari ücreti geride bırakırken, 3 ilçede ise kira fiyatları 40 bin TL’yi aşarak dikkat çekti.

KİRA FİYATLARI ASGARİ ÜCRETİ GEÇTİ

Yapılan yüzde 30 zamla 22 bin 104 TL'ye yükselen asgari ücret, İstanbul'un birçok ilçesinde kira fiyatlarının gerisinde kaldı. Kasım 2024 verilerine göre, İstanbul genelinde 100 metrekarelik bir dairenin ortalama kirası 25 bin TL’ye ulaştı.

Uzmanlar, maaş ve kira fiyatları arasındaki farkın 2025 yılında daha da büyümesini bekliyor. Enflasyon oranlarının yüzde 45 seviyelerinde seyretmesi halinde kira mağduriyetlerinin derinleşeceği öngörülüyor.

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İstanbul'da Kiralar Yeni Asgari Ücreti 2'ye Katladı: İlçe İlçe Kira Tablosu Ortaya Çıktı - Resim: 2

1 YILDA YÜZDE 50 ARTIŞ

Endeksa verilerine göre, İstanbul'da konut kiraları son bir yılda yüzde 50 oranında artış gösterdi. Kasım ayı itibarıyla metrekare kira bedeli ortalama 250 TL olarak hesaplanırken, İstanbul’un bazı ilçelerinde kira fiyatları asgari ücretin iki katına çıktı.

İSTANBUL’UN İLÇELERİNDE ORTALAMA KİRA FİYATLARI

İstanbul genelinde 100 metrekare baz alınarak hesaplanan kira fiyatlarında en düşük bedel Esenyurt’ta 15 bin 700 TL olarak belirlenirken, en yüksek kira fiyatı Sarıyer’de 47 bin 500 TL’ye ulaştı. İşte ilçelere göre kira bedelleri:

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İstanbul'da Kiralar Yeni Asgari Ücreti 2'ye Katladı: İlçe İlçe Kira Tablosu Ortaya Çıktı - Resim: 3

İşte İstanbul'un ilçelerinde 100 metrekare olarak baz alınan konut kiraları ortalaması...

Esenyurt

15,700 TL

Arnavutköy

17,200 TL

Silivri

17,700 TL

Esenler

17,800 TL

Sultangazi

17,900 TL

Avcılar

18,400 TL

Sultanbeyli

18,600 TL

Bağcılar

19,000 TL

Büyükçekmece

19,600 TL

Güngören

19,800 TL

Beylikdüzü

19,900 TL

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İstanbul'da Kiralar Yeni Asgari Ücreti 2'ye Katladı: İlçe İlçe Kira Tablosu Ortaya Çıktı - Resim: 4

Bahçelievler

20,200 TL

Çatalca

20,500 TL

Sancaktepe

21,400 TL

Gaziosmanpaşa

21,800 TL

Küçükçekmece

22,000 TL

Fatih

22,400 TL

Bayrampaşa

22,500 TL

Pendik

24,200 TL

Tuzla

24,600 TL

Zeytinburnu

25,100 TL

Çekmeköy

25,500 TL

Başakşehir

25,600 TL

Ümraniye

26,700 TL

Şile

27,000 TL

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İstanbul'da Kiralar Yeni Asgari Ücreti 2'ye Katladı: İlçe İlçe Kira Tablosu Ortaya Çıktı - Resim: 5

Kartal

27,700 TL

Beykoz

28,400 TL

Kağıthane

28,600 TL

Maltepe

29,700 TL

Üsküdar

29,900 TL

Eyüpsultan

30,500 TL

Ataşehir

31,300 TL

Şişli

32,600 TL

Beyoğlu

34,200 TL

Adalar

34,800 TL

Bakırköy

34,900 TL

Kadıköy

43,500 TL

Beşiktaş

44,900 TL

Sarıyer

47,500 TL

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