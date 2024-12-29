İstanbul'da Kiralar Yeni Asgari Ücreti 2'ye Katladı: İlçe İlçe Kira Tablosu Ortaya Çıktı
Gayrimenkul platformu Endeksa'nın verilerine göre, İstanbul'da kira fiyatlarındaki artış yeni asgari ücretin üzerinde kalmaya devam ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'un 23 ilçesinde kira bedelleri asgari ücreti geride bırakırken, 3 ilçede ise kira fiyatları 40 bin TL’yi aşarak dikkat çekti.
KİRA FİYATLARI ASGARİ ÜCRETİ GEÇTİ
Yapılan yüzde 30 zamla 22 bin 104 TL'ye yükselen asgari ücret, İstanbul'un birçok ilçesinde kira fiyatlarının gerisinde kaldı. Kasım 2024 verilerine göre, İstanbul genelinde 100 metrekarelik bir dairenin ortalama kirası 25 bin TL’ye ulaştı.
Uzmanlar, maaş ve kira fiyatları arasındaki farkın 2025 yılında daha da büyümesini bekliyor. Enflasyon oranlarının yüzde 45 seviyelerinde seyretmesi halinde kira mağduriyetlerinin derinleşeceği öngörülüyor.
1 YILDA YÜZDE 50 ARTIŞ
Endeksa verilerine göre, İstanbul'da konut kiraları son bir yılda yüzde 50 oranında artış gösterdi. Kasım ayı itibarıyla metrekare kira bedeli ortalama 250 TL olarak hesaplanırken, İstanbul’un bazı ilçelerinde kira fiyatları asgari ücretin iki katına çıktı.
İSTANBUL’UN İLÇELERİNDE ORTALAMA KİRA FİYATLARI
İstanbul genelinde 100 metrekare baz alınarak hesaplanan kira fiyatlarında en düşük bedel Esenyurt’ta 15 bin 700 TL olarak belirlenirken, en yüksek kira fiyatı Sarıyer’de 47 bin 500 TL’ye ulaştı. İşte ilçelere göre kira bedelleri:
İşte İstanbul'un ilçelerinde 100 metrekare olarak baz alınan konut kiraları ortalaması...
Esenyurt
15,700 TL
Arnavutköy
17,200 TL
Silivri
17,700 TL
Esenler
17,800 TL
Sultangazi
17,900 TL
Avcılar
18,400 TL
Sultanbeyli
18,600 TL
Bağcılar
19,000 TL
Büyükçekmece
19,600 TL
Güngören
19,800 TL
Beylikdüzü
19,900 TL
Bahçelievler
20,200 TL
Çatalca
20,500 TL
Sancaktepe
21,400 TL
Gaziosmanpaşa
21,800 TL
Küçükçekmece
22,000 TL
Fatih
22,400 TL
Bayrampaşa
22,500 TL
Pendik
24,200 TL
Tuzla
24,600 TL
Zeytinburnu
25,100 TL
Çekmeköy
25,500 TL
Başakşehir
25,600 TL
Ümraniye
26,700 TL
Şile
27,000 TL
Kartal
27,700 TL
Beykoz
28,400 TL
Kağıthane
28,600 TL
Maltepe
29,700 TL
Üsküdar
29,900 TL
Eyüpsultan
30,500 TL
Ataşehir
31,300 TL
Şişli
32,600 TL
Beyoğlu
34,200 TL
Adalar
34,800 TL
Bakırköy
34,900 TL
Kadıköy
43,500 TL
Beşiktaş
44,900 TL
Sarıyer
47,500 TL