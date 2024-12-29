İstanbul'da Kiralar Yeni Asgari Ücreti 2'ye Katladı: İlçe İlçe Kira Tablosu Ortaya Çıktı

İstanbul'un 23 ilçesinde kira bedelleri asgari ücreti geride bırakırken, 3 ilçede ise kira fiyatları 40 bin TL’yi aşarak dikkat çekti.

KİRA FİYATLARI ASGARİ ÜCRETİ GEÇTİ

Yapılan yüzde 30 zamla 22 bin 104 TL'ye yükselen asgari ücret, İstanbul'un birçok ilçesinde kira fiyatlarının gerisinde kaldı. Kasım 2024 verilerine göre, İstanbul genelinde 100 metrekarelik bir dairenin ortalama kirası 25 bin TL’ye ulaştı.

Uzmanlar, maaş ve kira fiyatları arasındaki farkın 2025 yılında daha da büyümesini bekliyor. Enflasyon oranlarının yüzde 45 seviyelerinde seyretmesi halinde kira mağduriyetlerinin derinleşeceği öngörülüyor.