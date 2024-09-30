İstanbul'da Kiralar Uçtu: 'İnsanların Buradan Gitmesini İstiyorlar'

İstanbul'daki barınma krizi derinleşirken, şehirdeki 10 metrekarelik dairelerin aylık kiraları 17 bin TL'ye kadar çıktı. Kiracılar yüksek kiralar karşısında hükümetin "tasarruf" çağrılarına tepki gösterdi.

Türkiye'nin çözüm bekleyen barınma sorunu, her geçen gün daha da büyüyor. Yüzde 25'lik kira zam sınırının kaldırılması ve eylül ayında başlayan yeni eğitim-öğretim yılı ile birlikte kiralar daha da arttı. Özellikle küçük daireler, astronomik fiyatlara kiraya veriliyor; 10 ve 25 metrekarelik konutlar için 17 bin TL ile 23 bin TL arasında kiralar isteniyor.

"İNSANLARIN BURADAN GİTMESİNİ İSTİYORLAR"

Ekonomik krizin yükü altında ezilen vatandaşlar, barınma hakkına erişmekte zorlanıyor. BirGün'ün aktardığına göre, 70 metrekarelik bir dairede aylık 18 bin TL kira ödeyen Barış Kara, gelirinin büyük bir kısmını kira ödemelerine harcadığını belirtti. Kira süresi dolmak üzere olan Kara, yapılacak zamla birlikte kiranın 35 bin TL'ye çıkabileceğini ve bu durumun geçimini daha da zorlaştıracağını ifade etti. Kerem Çapko ise aldığı maaştan daha fazla kira ödediğini dile getirerek, hükümetin tasarruf çağrılarının gerçekçi olmadığını vurguladı.

Numan Koç ve Sercan Akdağ gibi diğer vatandaşlar da yüksek kiraların neden olduğu mağduriyeti dile getirerek, ülkede barınma sorununun giderek daha belirgin hale geldiğini ve şehir dışına sürülmeye çalışıldıklarını belirttiler. Öner Çolakoğlu ise, artık şehirlerde yaşam alanı bulmanın neredeyse imkansız hale geldiğini söyleyerek, "İnsanların buradan gitmelerini istiyorlar" diye ekledi.

HEM KÜÇÜK HEM PAHALI

Emlak sitelerinde yer alan İstanbul’un bazı semtlerinden örnekler şu şekilde:

- İstanbul Şişli’de 15 m2’lik 1+0 daire, aylık 14 bin TL ile birlikte 1 kira da komisyon isteniyor. Yine aynı semtte 25 m2 başka bir eve 20 bin TL kira isteniyor.

- Kumkapı’da “deniz manzaralı” 20 m2 daire aylık 23 bin TL’ye kiraya verilirken 21 bin TL de depozito isteniyor.

- Beyazıt Meydanı’na yakın 30 m2’lik başka bir daireye 23 bin TL kira isteniyor.

- Beşiktaş’ta 18 m2’lik daireye 19 bin TL kira ile birlikte bir kira depozito isteniyor.

- Üsküdar’da eksi 1’inci kattaki 10 m2’lik 1+0 daire aylık 17 bin TL’ye kiraya veriliyor.

Kaynak: BirGün