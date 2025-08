İstanbul’da Kira Krizi Derinleşiyor: 'Ev Değil, Belki Kümes Alabiliriz'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı temmuz ayı enflasyonuna göre, ağustos ayında ev ve iş yerleri için kira artışında tavan oranı yüzde 41,13 oldu. Ciddi bir barınma sorununun yaşandığı İstanbul'da yaşayan dar gelirli vatandaşlar ise durumun git gide kötüye gittiğini ve gelecek için endişeli olduklarını dile getirdi. Şişli Mecidiyeköy'de mikrofon uzattığımız vatandaşlar, artan kiralardan dert yandı.

'BELKİ KÜMES ALABİLİRİZ'

Yüksek kiralardan yakınan bir vatandaş, "Kirada oturuyorum. Aldığın asgari ücret maaşın 3-4 katı kira verirsen daha başka cümleye gerek var mı? Benim ne kadar kira verdiğim önemli değil ama ekonomi bozuk. Akşam buraları dolaştığınızda bir sürü insan dışarıda yatıyor. Ev almak hayal bile değil artık. Hayalimde ev almak yok artık. Belki kümes alabiliriz." dedi.

🗣️Ev fiyatlarının yüksekliğinden yakınan vatandaş:



"Ev almak hayal bile değil. Hayalimde ev almak yok. Kümes alabiliriz belki..." pic.twitter.com/Kmj3BaQOJe — Gerçek Gündem (@gercekgundem) August 6, 2025

'55 SENEDİR BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM'

Bir başka vatandaş ise "Ev sahibiyim. İstanbul’da barınma sorunu var. Köprünün altından gece geçiyorum insanlar çocuklarıyla battaniyeye sarılıp bankların üzerinde yatıyorlar. Ben 55 senelik İstanbulluyum böyle bir şey görmedim. Kirada da oturdum, gecekonduda da oturdum apartmanda da oturdum. Şimdi başımda bir evim var. Kira verenlerin Allah yardımcısı olsun. 16 bin lira emekli aylığı, 22 bin lira asgari ücret..." diye konuştu.

"Düzeleceğine dair hiçbir emare yok. Ev sahibi olmak bana göre hayal oldu." diyen vatandaş, "Bir oğlum var. 3-5 kuruş para biriktiriyor ev alacak pozisyona geliyor her şeye zam geliyor. Elindeki para yarıya düşüyor. Alamıyor. 15 senedir ev almaya uğraşıyor alamıyor. Bu sorun fabrika ayarlarına dönülürse, cumhuriyetin niteliklerine, değerlerine, kuruluş felsefelerine, hakla, hukukla, adaletle dağılımına, yönetimine çözülmeyecek sorun yok. Bu insan eliyle yapılmışsa, insan eliyle çözülür." dedi.

Sorunlarını aktaran vatandaşlar, şöyle konuştu:

"Asgari ücret 22 bin lirayken ev kirası 20-30 bin liraysa bu vatandaş ne yapacak? Devletimiz halkı bu kadar sahipsiz bırakmamalı. Halkımıza gereken yardımda bulunması lazım. Sadece devletle de bitmiyor. Bizim vatandaşlarımız da aynı şekilde üzerine düşen görevi yapması gerekiyor. Ekonomi açısından zor bir süreçten geçtiğimizi de biliyoruz. Biz birlikte el ele vermediğimiz sürece halkımız ezilmeye mahkumdur. Yüzde 41 oranlarında artışlar belli oldu ama bu hiç önemli değil ki, zaten vatandaş kendi kafasına göre zammı yapıyor. Yılda 2-3 defa zam yapan insan var. Devlet bunun için önlemler alması gerekir. Vatandaş zaten mağdur. Artık vatandaşın bu kadar ezilmesine gerek yok. Vatandaş köle değildir."

'TÜM ÜLKE BATMIŞ'

"Ülkenin durumu ortada. Sadece İstanbul değil, tüm ülke batmış şu anda. Kiralar almış başını gidiyor. Asgari ücretle hiçbir kira yok şu an. Ben 25 bin lira kira veriyorum. Asgari ücret ne kadar? Bu defa zam gelince ne olacak? Hangimiz bu asgari ücretle ödeyebileceğiz bu kiraları? Bizim gibi asgari ücretle çalışan hiç kimsenin bu paraları ödeme gücü yok zaten. Benim çevremde de ne kadar emekli veya çalışan insan varsa durumu vahim şu an. Durum çok kötü. İktidar 22 yılda çözebilmiş mi sorunları da bundan sonra çözmesini bekliyorsunuz? Ülkenin durumu her gün daha kötüye gitmiyor mu? Durum ortada. İktidar kesinlikle hiçbir şeye çözüm bulamıyor ki kiralara bulsun. Hiç kimse geçinemiyor. Bir kesim zenginleşti, bir kesim daha da yoksullaştı. Orta tabaka ortadan kayboldu. Ülkede bu sorunların çözülmesi için bu iktidarın değişmesi ve ülkenin eski haline gelmesi ya da daha iyi bir yere gelmesi için herhalde ülkenin 50 yıla ihtiyacı var."

'HAYAT ŞARTLARI ÇOK ZOR'

"Ben ev sahibiyim. Kiralarım 10 bin ile 7 bin 500 lira. Ama kiracılarımın duasını alıyorum. Evden çıkmıyorlar. Çıksalar kiralar dünya para. Hayat şartları o kadar zor ki kiracılar da haklı, ev sahipleri de haklı. Torunlarımızın, çocuklarımızın geleceği bitti. Ev sahibi olmak, mal sahibi olmak çok zor. Sürekli kötüye gidiyoruz. Çocuklarımızın, gelecek nesilin işi çok zor. Allah yardım etsin. Adam maaş alıyor ev kirasını ödeyemiyor. Bu sorun biraz zor çözülür. Allah yardımcıları olsun. Dua etmekten başka yapacak bir şey yok çünkü yapacak bir şey yok. Hayatı görüyorsunuz."

'BUNU HİÇBİR İKTİDAR ÇÖZEMEZ'

"İstanbul'da geçinmek zor. Ev piyasasında aslında dünya genelinde bir dengesizlik var. Bu denge 2-3 sene sonra ancak oturur. Bunu bir yere yüklemenin bir anlamı yok. Çünkü bakıyorsunuz kendi insanlarımız bile kafasına göre zam yapıyor. Devletin belirlediği noktalara göre yapmıyorlar. Bu kira sorunları bence metrekareye göre, semtine göre çözülüyor. Yani Bağdat Caddesi'nde metrekaresi 100 liraysa daha kırsal kesimde 20-30 lira olduğu zaman bunları kimse de aşamaz. Hepsi de bankaya yatırma mecburiyeti koşulursa olay biter. Bu sorunu hiçbir iktidar çözemez. Bunu ancak kendi aramızda çözeriz."

Kaynak: ANKA