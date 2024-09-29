İstanbul'da Kira Fiyatları Tavan Yaptı: İlçe İlçe Kira Fiyatları Belli Oldu

Son yıllarda Türkiye genelinde konut kiralarında yaşanan artış, özellikle İstanbul'da oldukça dikkat çekici bir seviyeye ulaştı. İstanbul'da kira fiyatları, 2023 yılı itibarıyla bir önceki yıla göre %46 oranında yükseldi.

Kaynak: Ekonomim

Son Güncelleme:
İstanbul'da Kira Fiyatları Tavan Yaptı: İlçe İlçe Kira Fiyatları Belli Oldu - Resim: 1

İstanbul'da kira fiyatlarının en düşük olduğu ilçe 13 bin 800 lira ile kaydedildi. Ancak, bazı ilçelerde bu rakam çok daha yüksek seviyelere çıkıyor. Özellikle, üç ilçe 35 bin lira barajını aşarak kiracıların bütçelerini zorlamakta. Bu durum, İstanbul'da barınma sorununu daha da derinleştiriyor.

1 4
İstanbul'da Kira Fiyatları Tavan Yaptı: İlçe İlçe Kira Fiyatları Belli Oldu - Resim: 2

KİRA ARTIŞLARININ NEDENLERİ NEDİR?

Yüksek kira fiyatlarının başlıca nedenleri arasında konut arzı, talep dengesi, enflasyon ve artan maliyetler yer alıyor. Hükümet tarafından getirilen %25 tavan zam oranı, birçok kiracıyı korumak amacıyla uygulamaya konmuş olsa da, yasa gerçek hayatta etkin bir şekilde uygulanamamış ve kiracı-ev sahibi davaları mahkemelerde sıkça görülmeye başlamıştı. 1 Temmuz itibarıyla yürürlükten kaldırılan uygulama ile kira artışları artık yıllık enflasyona göre belirleniyor.

2 4
İstanbul'da Kira Fiyatları Tavan Yaptı: İlçe İlçe Kira Fiyatları Belli Oldu - Resim: 3

İSTANBUL GENELİNDE KİRA FİYATLARI

Endeksa verilerine göre, İstanbul genelinde Temmuz 2023 itibarıyla konut kiraları son bir yıl içinde %46,82 oranında artış gösterdi. Şu anda İstanbul'da ortalama konut kirası 24 bin 400 lira olarak belirlenmişken, ortalama metrekare fiyatı ise 244 lira civarında.

3 4
İstanbul'da Kira Fiyatları Tavan Yaptı: İlçe İlçe Kira Fiyatları Belli Oldu - Resim: 4

İLÇE İLÇE KİRA FİYATLARI

Endeksa verilerinden elde edilen bilgilere göre, İstanbul'un ilçelerinde 100 metrekarelik konut kiraları aşağıdaki gibi sıralanıyor:

Esenyurt

13 bin 800 TL

Arnavutköy

15 bin 400 TL

Sultangazi

16 bin TL

Avcılar

16 bin TL

Sultanbeyli

16 bin 100 TL

Esenler

16 bin 400 TL

Silivri

16 bin 500 TL

Güngören

17 bin 400 TL

Beylikdüzü

17 bin 600 TL

Bahçelievler

17 bin 700 TL

Büyükçekmece

17 bin 900 TL

Çatalca

18 bin 300 TL

Sancaktepe

18 bin 700 TL

Küçükçekmece

19 bin 300 TL

Fatih

19 bin 500 TL

Tuzla

22 bin TL

Gaziosmanpaşa

20 bin 500 TL

Bayrampaşa

20 bin 500 TL

Zeytinburnu

21 bin 600 TL

Pendik

21 bin 800 TL

Çekmeköy

22 bin 300 TL

Başakşehir

22 bin 500 TL

Ümraniye

23 bin 700 TL

Kartal

25 bin 200 TL

Üsküdar

26 bin 600 TL

Maltepe

26 bin 700 TL

Şile

26 bin 800 TL

Kağıthane

26 bin 800 TL

Beykoz

27 bin 100 TL

Ataşehir

28 bin 400 TL

Şişli

28 bin 600 TL

Eyüpsultan

29 bin 400 TL

Bakırköy

30 bin 100 TL

Beyoğlu

31 bin 700 TL

Kadıköy

38 bin 700 TL

Beşiktaş

39 bin 900 TL

Sarıyer

44 bin TL

4 4