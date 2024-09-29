İstanbul'da Kira Fiyatları Tavan Yaptı: İlçe İlçe Kira Fiyatları Belli Oldu

İstanbul'da kira fiyatlarının en düşük olduğu ilçe 13 bin 800 lira ile kaydedildi. Ancak, bazı ilçelerde bu rakam çok daha yüksek seviyelere çıkıyor. Özellikle, üç ilçe 35 bin lira barajını aşarak kiracıların bütçelerini zorlamakta. Bu durum, İstanbul'da barınma sorununu daha da derinleştiriyor.