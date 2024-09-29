İstanbul'da Kira Fiyatları Tavan Yaptı: İlçe İlçe Kira Fiyatları Belli Oldu
Son yıllarda Türkiye genelinde konut kiralarında yaşanan artış, özellikle İstanbul'da oldukça dikkat çekici bir seviyeye ulaştı. İstanbul'da kira fiyatları, 2023 yılı itibarıyla bir önceki yıla göre %46 oranında yükseldi.
Kaynak: Ekonomim
İstanbul'da kira fiyatlarının en düşük olduğu ilçe 13 bin 800 lira ile kaydedildi. Ancak, bazı ilçelerde bu rakam çok daha yüksek seviyelere çıkıyor. Özellikle, üç ilçe 35 bin lira barajını aşarak kiracıların bütçelerini zorlamakta. Bu durum, İstanbul'da barınma sorununu daha da derinleştiriyor.
KİRA ARTIŞLARININ NEDENLERİ NEDİR?
Yüksek kira fiyatlarının başlıca nedenleri arasında konut arzı, talep dengesi, enflasyon ve artan maliyetler yer alıyor. Hükümet tarafından getirilen %25 tavan zam oranı, birçok kiracıyı korumak amacıyla uygulamaya konmuş olsa da, yasa gerçek hayatta etkin bir şekilde uygulanamamış ve kiracı-ev sahibi davaları mahkemelerde sıkça görülmeye başlamıştı. 1 Temmuz itibarıyla yürürlükten kaldırılan uygulama ile kira artışları artık yıllık enflasyona göre belirleniyor.
İSTANBUL GENELİNDE KİRA FİYATLARI
Endeksa verilerine göre, İstanbul genelinde Temmuz 2023 itibarıyla konut kiraları son bir yıl içinde %46,82 oranında artış gösterdi. Şu anda İstanbul'da ortalama konut kirası 24 bin 400 lira olarak belirlenmişken, ortalama metrekare fiyatı ise 244 lira civarında.
İLÇE İLÇE KİRA FİYATLARI
Endeksa verilerinden elde edilen bilgilere göre, İstanbul'un ilçelerinde 100 metrekarelik konut kiraları aşağıdaki gibi sıralanıyor:
Esenyurt
13 bin 800 TL
Arnavutköy
15 bin 400 TL
Sultangazi
16 bin TL
Avcılar
16 bin TL
Sultanbeyli
16 bin 100 TL
Esenler
16 bin 400 TL
Silivri
16 bin 500 TL
Güngören
17 bin 400 TL
Beylikdüzü
17 bin 600 TL
Bahçelievler
17 bin 700 TL
Büyükçekmece
17 bin 900 TL
Çatalca
18 bin 300 TL
Sancaktepe
18 bin 700 TL
Küçükçekmece
19 bin 300 TL
Fatih
19 bin 500 TL
Tuzla
22 bin TL
Gaziosmanpaşa
20 bin 500 TL
Bayrampaşa
20 bin 500 TL
Zeytinburnu
21 bin 600 TL
Pendik
21 bin 800 TL
Çekmeköy
22 bin 300 TL
Başakşehir
22 bin 500 TL
Ümraniye
23 bin 700 TL
Kartal
25 bin 200 TL
Üsküdar
26 bin 600 TL
Maltepe
26 bin 700 TL
Şile
26 bin 800 TL
Kağıthane
26 bin 800 TL
Beykoz
27 bin 100 TL
Ataşehir
28 bin 400 TL
Şişli
28 bin 600 TL
Eyüpsultan
29 bin 400 TL
Bakırköy
30 bin 100 TL
Beyoğlu
31 bin 700 TL
Kadıköy
38 bin 700 TL
Beşiktaş
39 bin 900 TL
Sarıyer
44 bin TL