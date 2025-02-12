İstanbul’da Kira Artışları Devam Ediyor: En Pahalı Semtler Belli Oldu

İstanbul genelinde 100 metrekarelik dairelerin ortalama kira bedeli 26 bin 500 liraya kadar çıktı. Ancak bazı semtlerde bu rakamlar çok daha yüksek seviyelere ulaşıyor. Beşiktaş, Çekmeköy ve Sarıyer, İstanbul’un en pahalı ilçeleri arasında yer alırken, bu bölgelerde kiralar 68 bin lirayı zorluyor.