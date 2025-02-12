İstanbul’da Kira Artışları Devam Ediyor: En Pahalı Semtler Belli Oldu
İstanbul'da kira fiyatlarındaki artış durmak bilmiyor. Şehir genelinde konut kiraları giderek yükselirken, bazı semtlerde ev kiralamak neredeyse imkansız hale geldi. Özellikle lüks semtlerdeki yüksek fiyatlar dikkat çekti. İşte İstanbul'da en pahalı semtler...
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul genelinde 100 metrekarelik dairelerin ortalama kira bedeli 26 bin 500 liraya kadar çıktı. Ancak bazı semtlerde bu rakamlar çok daha yüksek seviyelere ulaşıyor. Beşiktaş, Çekmeköy ve Sarıyer, İstanbul’un en pahalı ilçeleri arasında yer alırken, bu bölgelerde kiralar 68 bin lirayı zorluyor.
EN PAHALI SEMTLER
İstanbul’da kira fiyatlarının en yüksek olduğu semtler şöyle sıralanıyor:
Bebek (Beşiktaş): 75.500 TL
Nisbetiye (Beşiktaş): 69.000 TL
Ömerli (Çekmeköy): 67.900 TL
Sırapınar (Çekmeköy): 67.600 TL
Caddebostan (Kadıköy): 67.000 TL
Uskumruköy (Sarıyer): 64.900 TL
Şahkulu (Beyoğlu): 64.500 TL
Kuruçeşme (Beşiktaş): 64.300 TL
Ayazağa (Sarıyer): 63.200 TL
Levent (Beşiktaş): 62.000 TL
LÜKS SEMTLERDE KİRALAR EL YAKIYOR
Özellikle Boğaz manzarası ve merkezi konumuyla öne çıkan Bebek, en yüksek kira fiyatına sahip semt olarak dikkat çekiyor. Bebek'te 75 bin 500 lirayı bulan kiralar, diğer lüks semtleri geride bırakıyor. Nisbetiye ve Kuruçeşme gibi Beşiktaş’ın diğer popüler bölgelerinde de benzer şekilde yüksek fiyatlar görüldü.
KİRALARDAKİ ARTIŞIN NEDENİ NE?
İstanbul'da kira fiyatlarının hızla artmasının nedenleri arasında arz-talep dengesizliği, konut stokunun yetersizliği ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar gösteriliyor. Ayrıca, merkezi bölgelerdeki yaşam konforu ve prestijli konumlar, kira fiyatlarının bu denli yüksek olmasında etkili oluyor.
KİRA ARTIŞI DEVAM EDECEK Mİ?
Uzmanlar, İstanbul'daki kira fiyatlarının önümüzdeki dönemde de artmaya devam edeceğini öngörüyor. Özellikle popüler ve lüks semtlerde talebin yoğun olması, fiyatların yüksek seviyelerde kalmasına neden olabilir.
İstanbul'da ev kiralamak isteyenler, artan fiyatlar karşısında bütçelerini yeniden gözden geçirmek zorunda kalıyor. Özellikle merkezi ve lüks semtlerde ev kiralamak isteyenlerin yüksek maliyetleri göze alması gerekiyor.