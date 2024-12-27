İstanbul’da En Ucuz Kiraya Sahip İlçeler Belli Oldu: Asgari Ücretliler Bu İlçelere Taşınıyor

2025 asgari ücretin 22 bin 104 TL olarak açıklanmasının ardından özellikle İstanbul'da yaşayanlar en ucuz kira fiyatlarının hangi ilçede olduğunu araştırmaya başladı. Endeksa, İstanbul'da en ucuz ve en pahalı kiralık evlerin hangi ilçelerde olduğunu belirledi. Verilere göre İstanbul'da kiralık ev fiyatları ilçelere göre büyük farklılıklar gösteriyor. En ucuz kira fiyatları olarak Esenyurt, Arnavutköy ve Sultangazi gibi ilçeler öne çıktı.