İstanbul'da En Karlı İlçeler Belli Oldu: İşte Yatırımcıların Altın İlçeleri

Endeksa verilerine göre, İstanbul'da amortisman süresi en kısa olan ve dolayısıyla yatırımcılar için en cazip bölgeler arasında Esenyurt, Kağıthane ve Eyüpsultan öne çıkıyor. Bu ilçelerdeki birçok mahallede amortisman süresi 11-13 yıl arasında değişiyor. Özellikle Esenyurt, hızlı gelişimi ve düşük yaşam maliyetiyle dikkat çekiyor. Kağıthane ise merkezi konumu ve gelişen ulaşım ağı sayesinde yatırımcıların gözdesi. Eyüpsultan'da ise kentsel dönüşüm projeleri, bölgenin değerini artırıyor.