İstanbul'da En Karlı İlçeler Belli Oldu: İşte Yatırımcıların Altın İlçeleri

Endeksa verilerine göre, İstanbul'da en karlı ve en kısa amortisman sürelerine sahip ilçeler belli oldu. İşte yatırımcıların altın ilçe olarak adlandırdığı ilçeler...

Kaynak: Haber Merkezi

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İstanbul'da En Karlı İlçeler Belli Oldu: İşte Yatırımcıların Altın İlçeleri - Resim: 1

İstanbul'da emlak yatırımı yapmak isteyenler için en doğru kararları verebilmek adına Endeksa'nın verileri önemli bir kaynak oluşturuyor. Özellikle amortisman süreleri, kira getirisi ve bölgenin gelişimi gibi faktörler, yatırımcılar için önemli kıyaslama noktası oluyor.

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İstanbul'da En Karlı İlçeler Belli Oldu: İşte Yatırımcıların Altın İlçeleri - Resim: 2

Endeksa verilerine göre, İstanbul'da amortisman süresi en kısa olan ve dolayısıyla yatırımcılar için en cazip bölgeler arasında Esenyurt, Kağıthane ve Eyüpsultan öne çıkıyor. Bu ilçelerdeki birçok mahallede amortisman süresi 11-13 yıl arasında değişiyor. Özellikle Esenyurt, hızlı gelişimi ve düşük yaşam maliyetiyle dikkat çekiyor. Kağıthane ise merkezi konumu ve gelişen ulaşım ağı sayesinde yatırımcıların gözdesi. Eyüpsultan'da ise kentsel dönüşüm projeleri, bölgenin değerini artırıyor.

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İstanbul'da En Karlı İlçeler Belli Oldu: İşte Yatırımcıların Altın İlçeleri - Resim: 3

Esenyurt: Kısa amortisman süresi, yüksek kira getirisi ve uygun fiyatlı konut seçenekleriyle dikkat çekiyor. Ancak heterojen demografik yapısı nedeniyle bazı yatırımcılar için riskli görülebilir.

Amortisman süresi: 11-12 yıl

Ortalama kira: 12-13 bin TL

Yıllık kira getirisi: yüzde 8-9

Kağıthane: Merkezi konumu, gelişen ulaşım ağı ve yeni metro hatlarıyla yatırımcılar için cazip bir seçenek.

Amortisman süresi: 11 yıl

Ortalama kira: 21-22 bin TL

Yıllık kira getirisi: yüzde 9

Eyüpsultan: Kentsel dönüşüm projeleri sayesinde değerlenen ve kira getirisi yüksek mahalleleri bulunuyor.

Amortisman süresi: 11, 13 yıl

Ortalama kira: 22-24 bin TL

Yıllık kira getirisi: yüzde 7-8-9

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İstanbul'da En Karlı İlçeler Belli Oldu: İşte Yatırımcıların Altın İlçeleri - Resim: 4

ANADOLU YAKASININ ALTIN İLÇELERİ

Anadolu yakasında Pendik, Maltepe, Kartal ve Çekmeköy gibi ilçeler, yeni konut projeleri ve gelişen ulaşım ağlarıyla yatırımcıların ilgisini çekiyor. Bu ilçelerde de amortisman süreleri oldukça kısa ve kira getirisi yüksek. Özellikle Havalimanına yakınlığı nedeniyle Pendik'teki Kurtköy mahallesi, son yıllarda en fazla kira artışı yaşayan bölgelerden biri oldu.

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İstanbul'da En Karlı İlçeler Belli Oldu: İşte Yatırımcıların Altın İlçeleri - Resim: 5

Çekmeköy

Amortisman süresi: 11 yıl

Ortalama kira: 26 bin TL

Yıllık kira getirisi: yüzde 9

Kartal

Amortisman süresi: 13 yıl

Ortalama kira: 24-31 bin TL

Yıllık kira getirisi: yüzde 8

Pendik

Amortisman süresi: 11-13 yıl

Ortalama kira: 25 bin TL

Yıllık kira getirisi: yüzde 8

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İstanbul'da En Karlı İlçeler Belli Oldu: İşte Yatırımcıların Altın İlçeleri - Resim: 6

Maltepe

Amortisman süresi: 11 yıl

Yıllık kira getirisi: yüzde 7-8

Kadıköy

Amortisman süresi: 11-12-13 yıl

Yıllık kira getirisi: yüzde 8-9

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İstanbul'da En Karlı İlçeler Belli Oldu: İşte Yatırımcıların Altın İlçeleri - Resim: 7

Kadıköy gibi köklü bir ilçede bile amortisman süreleri, özellikle yeni yapılan konut projelerinde oldukça kısalıyor. Ramipaşa gibi mahallelerde 11 yıla kadar düşen amortisman süresi, Kadıköy'ü de yatırımcılar için cazip hale getiriyor. Ancak Caddebostan ve Fenerbahçe gibi geleneksel semtlerde amortisman süreleri daha uzun.

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