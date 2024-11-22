İstanbul'da En Karlı İlçeler Belli Oldu: İşte Yatırımcıların Altın İlçeleri
Endeksa verilerine göre, İstanbul'da en karlı ve en kısa amortisman sürelerine sahip ilçeler belli oldu. İşte yatırımcıların altın ilçe olarak adlandırdığı ilçeler...
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'da emlak yatırımı yapmak isteyenler için en doğru kararları verebilmek adına Endeksa'nın verileri önemli bir kaynak oluşturuyor. Özellikle amortisman süreleri, kira getirisi ve bölgenin gelişimi gibi faktörler, yatırımcılar için önemli kıyaslama noktası oluyor.
Endeksa verilerine göre, İstanbul'da amortisman süresi en kısa olan ve dolayısıyla yatırımcılar için en cazip bölgeler arasında Esenyurt, Kağıthane ve Eyüpsultan öne çıkıyor. Bu ilçelerdeki birçok mahallede amortisman süresi 11-13 yıl arasında değişiyor. Özellikle Esenyurt, hızlı gelişimi ve düşük yaşam maliyetiyle dikkat çekiyor. Kağıthane ise merkezi konumu ve gelişen ulaşım ağı sayesinde yatırımcıların gözdesi. Eyüpsultan'da ise kentsel dönüşüm projeleri, bölgenin değerini artırıyor.
Esenyurt: Kısa amortisman süresi, yüksek kira getirisi ve uygun fiyatlı konut seçenekleriyle dikkat çekiyor. Ancak heterojen demografik yapısı nedeniyle bazı yatırımcılar için riskli görülebilir.
Amortisman süresi: 11-12 yıl
Ortalama kira: 12-13 bin TL
Yıllık kira getirisi: yüzde 8-9
Kağıthane: Merkezi konumu, gelişen ulaşım ağı ve yeni metro hatlarıyla yatırımcılar için cazip bir seçenek.
Amortisman süresi: 11 yıl
Ortalama kira: 21-22 bin TL
Yıllık kira getirisi: yüzde 9
Eyüpsultan: Kentsel dönüşüm projeleri sayesinde değerlenen ve kira getirisi yüksek mahalleleri bulunuyor.
Amortisman süresi: 11, 13 yıl
Ortalama kira: 22-24 bin TL
Yıllık kira getirisi: yüzde 7-8-9
ANADOLU YAKASININ ALTIN İLÇELERİ
Anadolu yakasında Pendik, Maltepe, Kartal ve Çekmeköy gibi ilçeler, yeni konut projeleri ve gelişen ulaşım ağlarıyla yatırımcıların ilgisini çekiyor. Bu ilçelerde de amortisman süreleri oldukça kısa ve kira getirisi yüksek. Özellikle Havalimanına yakınlığı nedeniyle Pendik'teki Kurtköy mahallesi, son yıllarda en fazla kira artışı yaşayan bölgelerden biri oldu.
Çekmeköy
Amortisman süresi: 11 yıl
Ortalama kira: 26 bin TL
Yıllık kira getirisi: yüzde 9
Kartal
Amortisman süresi: 13 yıl
Ortalama kira: 24-31 bin TL
Yıllık kira getirisi: yüzde 8
Pendik
Amortisman süresi: 11-13 yıl
Ortalama kira: 25 bin TL
Yıllık kira getirisi: yüzde 8
Maltepe
Amortisman süresi: 11 yıl
Yıllık kira getirisi: yüzde 7-8
Kadıköy
Amortisman süresi: 11-12-13 yıl
Yıllık kira getirisi: yüzde 8-9
Kadıköy gibi köklü bir ilçede bile amortisman süreleri, özellikle yeni yapılan konut projelerinde oldukça kısalıyor. Ramipaşa gibi mahallelerde 11 yıla kadar düşen amortisman süresi, Kadıköy'ü de yatırımcılar için cazip hale getiriyor. Ancak Caddebostan ve Fenerbahçe gibi geleneksel semtlerde amortisman süreleri daha uzun.