İstanbul'da ekmeğe zam: 8 TL oldu!

Zam yağmurundan ekmek de nasibini aldı. İstanbul'da 230 gram ekmek 8 TL oldu.

İstanbul'da ekmeğe zam: 8 TL oldu!

Asgari ücrete yapılan ara zammın ardından başlayan zam ve vergi artırımı furyası ekmek fiyatlarını da vurdu

İstanbul’da ekmeğin kilogramı 35,5 TL olurken, 230 gram ekmek 8 TL, simit ve poğaça 10 TL, açma ise 12 TL oldu.

Geçtiğimiz günlerde Un ve Unlu Mamuller Komitesi eski Başkanı Hasan Demir Cumhuriyet gazetesine yaptığı açıklamada 240 gramlık ekmeğin 230 grama düşürülerek fiyatının 8 TL olmasını, 200 gramlık ekmeğin ise 7 liraya yükseltilmesini beklediklerini söylemişti.

Demir şöyle demişti:

“Asgari ücret arttı. Şu an piyasada en kötü buğdayın çuvalı 500 lira. Yeni hasatta bu fiyatın en az 600 lira olmasını bekliyoruz. Öte yandan Toprak Mahsulleri Ofisi bize 350 liradan un veriyordu 1.5 yıldır. Ancak bu satış haziran itibarıyla durduruldu.”

İstanbul'da ekmeğe zam: 8 TL oldu! - Resim : 1

Etiketler
Ekmek Zam
8 Temmuz akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? 8 Temmuz akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?
Ağustos ayında şans yüzlerine gülecek... Şansları uçuşa geçecek 4 burç Ağustos ayında şans yüzlerine gülecek... Şansları uçuşa geçecek 4 burç
Kimsenin bilmediği bir lokantanın sırrı: Çorbayı 2 Kat Lezzetli Hale Getirin! Kimsenin bilmediği bir lokantanın sırrı: Çorbayı 2 Kat Lezzetli Hale Getirin!
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık adımı Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık adımı
ÇOK OKUNANLAR
Romantik facia: Ölüm, evlenme teklifinde yakaladı! Romantik facia: Ölüm, evlenme teklifinde yakaladı!
EYT'lilere ve 7 bin 500 lira maaş alan emeklilere kötü haber: TBMM'ye sunulan önergede ortaya çıktı EYT'lilere ve 7 bin 500 lira maaş alan emeklilere kötü haber: TBMM'ye sunulan önergede ortaya çıktı
Yeni yapılan zamlar Ali Babacan'ı kızdırdı: 10 maddelik uyarı listesi paylaştı Yeni yapılan zamlar Ali Babacan'ı kızdırdı: 10 maddelik uyarı listesi paylaştı
Emekli maaşı zammı detayları belli oldu: Birçok emekli zam alamadı! Birçok emekli zam alamadı!
Ekonomist Tunç Şatıroğlu 'Rahat edersin' diyerek duyurdu: Ev almak isteyenleri zengin edecek yöntem! Ekonomist Tunç Şatıroğlu 'Rahat edersin' diyerek duyurdu: Ev almak isteyenleri zengin edecek yöntem!