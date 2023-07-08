İstanbul'da ekmeğe zam: 8 TL oldu!

Asgari ücrete yapılan ara zammın ardından başlayan zam ve vergi artırımı furyası ekmek fiyatlarını da vurdu

İstanbul’da ekmeğin kilogramı 35,5 TL olurken, 230 gram ekmek 8 TL, simit ve poğaça 10 TL, açma ise 12 TL oldu.

Geçtiğimiz günlerde Un ve Unlu Mamuller Komitesi eski Başkanı Hasan Demir Cumhuriyet gazetesine yaptığı açıklamada 240 gramlık ekmeğin 230 grama düşürülerek fiyatının 8 TL olmasını, 200 gramlık ekmeğin ise 7 liraya yükseltilmesini beklediklerini söylemişti.

Demir şöyle demişti:

“Asgari ücret arttı. Şu an piyasada en kötü buğdayın çuvalı 500 lira. Yeni hasatta bu fiyatın en az 600 lira olmasını bekliyoruz. Öte yandan Toprak Mahsulleri Ofisi bize 350 liradan un veriyordu 1.5 yıldır. Ancak bu satış haziran itibarıyla durduruldu.”