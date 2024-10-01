İstanbul'da Ekmeğe Dev Zam: Artık Bu Fiyattan Satılacak

İstanbul'da fırıncılar, artan maliyetler nedeniyle ekmek fiyatlarına zam yapılması için düğmeye bastı.

Kaynak: Cumhuriyet

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İstanbul'da Ekmeğe Dev Zam: Artık Bu Fiyattan Satılacak - Resim: 1

İstanbul'da fırıncılar, artan maliyetler nedeniyle ekmek fiyatlarının artırılması için harekete geçti. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, 50 kilogramlık un çuvallarının maliyetinin 620-650 liradan 750-800 lira seviyelerine yükseldiğini belirterek, fırıncıların bu durumdan olumsuz etkilendiğini vurguladı. Artan maliyetler karşısında fırıncıların ekmek fiyatlarını daha gerçekçi bir seviyeye çekmek istediklerini ifade etti.

Kaynak: Cumhuriyet

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