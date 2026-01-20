İstanbul'da Damacana Suya Zam Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Hamidiye AŞ, damacana su fiyatlarında artışa gitti. Güncellenen tarifeyle birlikte 19 litrelik damacana suların satış bedelleri yükseltildi.

Yeni düzenlemeye göre Hamidiye markalı iadeli 19 litrelik damacana suyun fiyatı 120 liradan 150 liraya çıktı. Farklı markalara ait iadeli 19 litrelik damacanalar 140 liradan 170 liraya yükselirken, iadesiz 19 litrelik damacana suyun satış bedeli de 210 liradan 240 liraya çıkarıldı.

Öte yandan Hamidiye Su’nun mobil uygulaması üzerinden yapılan duyuruda, 1 Şubat tarihine kadar eski fiyat tarifesinin geçerli olacağı ve bu tarihe kadar mevcut ücretler üzerinden satış yapılmaya devam edileceği bildirildi.

Kaynak: AA