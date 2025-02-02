Konut Sektöründe Akılalmaz Dengesizlik! İtalya'da Şato, Türkiye'de Apartman Dairesi.. Fiyatlar Aynı

Central Park Manzaralı Bir Ev mi, Boğaz’da Bir Yalı mı?

ABD’nin en prestijli bölgelerinden Central Park’a bakan 3 odalı, 4 banyolu bir dairenin fiyatı 5 milyon 500 bin dolar (yaklaşık 197 milyon TL). Bu bütçeyle Türkiye’de hangi alternatiflerin bulunduğuna baktığımızda, sahibinden.com’da 195 ila 200 milyon TL arasında 41 farklı ilan olduğu görülüyor.