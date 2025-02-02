Konut Sektöründe Akılalmaz Dengesizlik! İtalya'da Şato, Türkiye'de Apartman Dairesi.. Fiyatlar Aynı
Türkiye’de gayrimenkul fiyatları dünya genelinin üzerinde artarken, aynı fiyatlarla yurtdışında alınabilecek evler büyük bir tezat oluşturuyor. İstanbul’da bir apartman dairesine ödenecek parayla İtalya’da bir şato, Como Gölü kıyısında havuzlu bir villa veya ABD’de Central Park manzaralı bir rezidans almak mümkün. İşte o dikkat çeken fiyat karşılaştırmaları…
Kaynak: Ekonomim
1367 yılından kalma, UNESCO koruması altındaki bir bölgede yer alan ve Kraliçe Cristina’nın eski ikametgahı olan bu 9 odalı İtalyan şatosu, tarihî dokusuyla göz kamaştırıyor. Aynı fiyatla Türkiye’de neler alınabileceğine baktığımızda ise farklı seçenekler ortaya çıkıyor.
Türkiye’de bu bütçeye uygun 275 ilan bulunuyor ve bu ilanlar arasında köşkler, konaklar, çiftlik evleri yer alıyor. Ancak aynı fiyat aralığında İstanbul’un merkezi ilçelerinde manzarasız bir apartman dairesi de bulmak mümkün.
Beşiktaş, Şişli, Sarıyer ve Kadıköy’de bulunan ve 2+1’den 5+1’e kadar değişen daireler, İstanbul’un gayrimenkul piyasasında yaşanan fiyat artışını gözler önüne seriyor. İstanbul’da merkezi konumda bir apartman dairesine ödenecek miktarla, İtalya’da bir kraliyet şatosu satın almak mümkün hale geliyor.
Como Gölü Manzaralı Villa mı, Antalya’da Sıradan Bir Daire mi?
İtalya’nın gözde bölgelerinden Como Gölü kıyısında, 3 odalı, özel havuzlu bir dağ evi 315 bin Euro’ya (yaklaşık 11,7 milyon TL) satışa sunuluyor. Üstelik bu evin yıllık kira geliri 30 bin Euro (yaklaşık 1,1 milyon TL) seviyesinde. Bu da, yatırım açısından oldukça cazip bir seçenek sunuyor.
Türkiye’de ise aynı fiyata Batman’da 6+1 bir villa, İstanbul Maltepe’de 4+1 bir apartman dairesi, Sarıyer’de 1+1 bir rezidans dairesi veya Antalya’da site içinde ancak deniz görmeyen 3+1 bir ev satın alınabiliyor. Diyarbakır’da ise bu bütçeyle 9+1 büyüklüğünde, bahçeli ve işyerine uygun bir villa bulmak mümkün.
Yatırım açısından değerlendirildiğinde, İstanbul Maltepe’de aynı fiyat seviyesindeki evlerin en yüksek kira getirisi 80 bin TL seviyesinde bulunurken, ortalama kira getirisi ise 33 bin TL olarak ölçülüyor. Buna karşın Como Gölü kıyısındaki villanın yıllık kira getirisi 1,1 milyon TL’yi buluyor.
Central Park Manzaralı Bir Ev mi, Boğaz’da Bir Yalı mı?
ABD’nin en prestijli bölgelerinden Central Park’a bakan 3 odalı, 4 banyolu bir dairenin fiyatı 5 milyon 500 bin dolar (yaklaşık 197 milyon TL). Bu bütçeyle Türkiye’de hangi alternatiflerin bulunduğuna baktığımızda, sahibinden.com’da 195 ila 200 milyon TL arasında 41 farklı ilan olduğu görülüyor.
Bu fiyat aralığında Türkiye’de Boğaz manzaralı villalar, Adalar’da köşkler ve Çeşme, Ankara, Bodrum gibi bölgelerde geniş çiftlik evleri satın alınabiliyor. İstanbul’un Beykoz, Beşiktaş, Üsküdar ve Sarıyer ilçelerinde bu fiyat seviyesinde gayrimenkuller yoğunluk gösterirken, merkezi konum ve manzara faktörleri fiyatları belirleyen en önemli unsurlar olarak öne çıkıyor.
TÜRKİYE'DE KONUT FİYATLARI NEDEN YÜKSEK?
Türkiye’de konut fiyatlarının yüksek olmasının birkaç temel sebebi var:
Arz Talep Dengesizliği: Konut arzının yetersiz kalması, talebin ise sürekli artması fiyatları yukarı çekiyor.
Enflasyon ve Döviz Kuru: Türk Lirası’ndaki değer kaybı, inşaat maliyetlerini artırarak konut fiyatlarının yükselmesine neden oluyor.
Yabancı Yatırımcı Etkisi: Özellikle büyük şehirlerde yabancı yatırımcıların konut alımları fiyatların yukarı yönlü hareket etmesine katkı sağlıyor.
Gayrimenkulün Yatırım Aracı Haline Gelmesi: Türkiye’de gayrimenkul, yatırımcılar için en güvenilir seçeneklerden biri olarak görülüyor ve bu da fiyatları artırıyor.