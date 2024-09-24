İstanbul'da Artık Kısıtlama Kaldırıldı: 3 Ay Boyunca Ücretsiz Olacak

KOTA SINIRLAMASI KALDIRILDI

İstanbullulara bir başka güzel haber daha geldi. Wi-Fi hizmetindeki 60 GB kota sınırlaması kaldırıldı. Bu değişiklikle birlikte, İstanbul'un pek çok noktasında sınırsız ve ücretsiz internet erişimi sağlanacak.