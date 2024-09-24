İstanbul'da Artık Kısıtlama Kaldırıldı: 3 Ay Boyunca Ücretsiz Olacak
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaşı rahatlatacak açıklamayı duyurdu. Artık kısıtlama kaldırıldı, İstanbullular 3 ay boyunca ücretsiz yararlanabilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'daki artan hayat pahalılığı ve geçim sıkıntıları, özellikle gıda fiyatları, kiralar, ulaşım ve akaryakıt maliyetleriyle mücadele eden yurttaşlar için zorlayıcı hale geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tüm İstanbullulara sevindirici bir müjde verdi. Artık 3 ay boyunca ücretsiz ulaşım imkanı sunduğunu duyurdu.
Bu düzenleme kapsamında İBB, iş arayanlara yönelik olarak ücretsiz toplu taşıma desteği sağlamaya başladı. İBB Bölgesel İstihdam Ofisleri'ne başvuranlar, iş görüşmeleri için günde 4 kez ücretsiz ulaşım imkanından faydalanarak iş arama süreçlerini daha kolay sürdürebilecekler.
KOTA SINIRLAMASI KALDIRILDI
İstanbullulara bir başka güzel haber daha geldi. Wi-Fi hizmetindeki 60 GB kota sınırlaması kaldırıldı. Bu değişiklikle birlikte, İstanbul'un pek çok noktasında sınırsız ve ücretsiz internet erişimi sağlanacak.
İstanbullular, bu ücretsiz Wi-Fi hizmetinden yararlanmak için yalnızca 'İstanbul Senin' uygulamasını indirip kaydolmaları yeterli olacak.