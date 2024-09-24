İstanbul'da Artık Kısıtlama Kaldırıldı: 3 Ay Boyunca Ücretsiz Olacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaşı rahatlatacak açıklamayı duyurdu. Artık kısıtlama kaldırıldı, İstanbullular 3 ay boyunca ücretsiz yararlanabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul İBB Ekrem İmamoğlu İETT
İstanbul'da Artık Kısıtlama Kaldırıldı: 3 Ay Boyunca Ücretsiz Olacak - Resim: 1

İstanbul'daki artan hayat pahalılığı ve geçim sıkıntıları, özellikle gıda fiyatları, kiralar, ulaşım ve akaryakıt maliyetleriyle mücadele eden yurttaşlar için zorlayıcı hale geldi.

1 5
İstanbul'da Artık Kısıtlama Kaldırıldı: 3 Ay Boyunca Ücretsiz Olacak - Resim: 2

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tüm İstanbullulara sevindirici bir müjde verdi. Artık 3 ay boyunca ücretsiz ulaşım imkanı sunduğunu duyurdu.

2 5
İstanbul'da Artık Kısıtlama Kaldırıldı: 3 Ay Boyunca Ücretsiz Olacak - Resim: 3

Bu düzenleme kapsamında İBB, iş arayanlara yönelik olarak ücretsiz toplu taşıma desteği sağlamaya başladı. İBB Bölgesel İstihdam Ofisleri'ne başvuranlar, iş görüşmeleri için günde 4 kez ücretsiz ulaşım imkanından faydalanarak iş arama süreçlerini daha kolay sürdürebilecekler.

3 5
İstanbul'da Artık Kısıtlama Kaldırıldı: 3 Ay Boyunca Ücretsiz Olacak - Resim: 4

KOTA SINIRLAMASI KALDIRILDI
İstanbullulara bir başka güzel haber daha geldi. Wi-Fi hizmetindeki 60 GB kota sınırlaması kaldırıldı. Bu değişiklikle birlikte, İstanbul'un pek çok noktasında sınırsız ve ücretsiz internet erişimi sağlanacak.

4 5
İstanbul'da Artık Kısıtlama Kaldırıldı: 3 Ay Boyunca Ücretsiz Olacak - Resim: 5

İstanbullular, bu ücretsiz Wi-Fi hizmetinden yararlanmak için yalnızca 'İstanbul Senin' uygulamasını indirip kaydolmaları yeterli olacak.

5 5