İstanbul’da Arsa Fiyatları Uçuşa Geçti: En Pahalı İlçeler Belli Oldu

İstanbul'da emlak piyasası yeniden hareketlenirken, arsa fiyatları uçuşa geçti. Endeksa verilerine göre, İstanbul’da arsa fiyatları son bir yılda yüzde 36,31 oranında artış göstererek metrekare başına ortalama 18 bin 362 TL'ye ulaştı. Özellikle İstanbul’un 6 ilçesinde arsa metrekare fiyatları 100 bin TL’yi aşarak adeta rekor kırdı. Son yıllarda konut fiyatlarında zirveyi başka illere kaptıran İstanbul, arsa değerleriyle Türkiye’nin en pahalı şehri oldu.