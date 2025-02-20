İstanbul’da Arsa Fiyatları Uçuşa Geçti: En Pahalı İlçeler Belli Oldu
İstanbul’da arsa fiyatları uçtu! Endeksa verilerine göre, İstanbul'da arsa fiyatları bir yılda yüzde 36 oranında artarak metrekare başına 18 bin 362 TL’ye ulaştı. 6 ilçede ise metrekare fiyatları 100 bin TL’yi geçerek rekor kırdı.
Kaynak: Gazete Duvar
İstanbul'da emlak piyasası yeniden hareketlenirken, arsa fiyatları uçuşa geçti. Endeksa verilerine göre, İstanbul’da arsa fiyatları son bir yılda yüzde 36,31 oranında artış göstererek metrekare başına ortalama 18 bin 362 TL'ye ulaştı. Özellikle İstanbul’un 6 ilçesinde arsa metrekare fiyatları 100 bin TL’yi aşarak adeta rekor kırdı. Son yıllarda konut fiyatlarında zirveyi başka illere kaptıran İstanbul, arsa değerleriyle Türkiye’nin en pahalı şehri oldu.
İŞTE İSTANBUL'DA İLÇE İLÇE ARSA FİYATLARI
39 - Çatalca
6.626 ₺/m2
38 - Silivri
7.813 ₺/m2
37 - Şile
10.581 ₺/m2
36 - Büyükçekmece
13.960 ₺/m2
35 - Arnavutköy
15.121 ₺/m2
34 - Tuzla
15.260 ₺/m2
33 - Beykoz
20.582 ₺/m2
32 - Sultanbeyli
20.605 ₺/m2
31 - Başakşehir
20.870 ₺/m2
30 - Avcılar
22.973 ₺/m2
29 - Sancaktepe
24.165 ₺/m2
28 - Pendik
25.016 ₺/m2
27 - Çekmeköy
27.080 ₺/m2
26 - Adalar
27.115 ₺/m2
25 - Beylikdüzü
28.184 ₺/m2
24 - Üsküdar
32.975 ₺/m2
23 - Esenyurt
33.008 ₺/m2
22 - Ümraniye
33.334 ₺/m2
21 - Küçükçekmece
33.708 ₺/m2
20 - Sultangazi
33.764 ₺/m2
19 - Sarıyer
39.959 ₺/m2
18 - Kartal
42.598 ₺/m2
17 - Eyüpsultan
46.275 ₺/m2
16 - Maltepe
46.446 ₺/m2
15 - Bağcılar
53.781 ₺/m2
14 - Esenler
55.164 ₺/m2
13 - Ataşehir
57.588 ₺/m2
12 - Bahçelievler
58.364 ₺/m2
11 - Fatih
61.169 ₺/m2
10 - Gaziosmanpaşa
62.279 ₺/m2
9 - Kağıthane
68.361 ₺/m2
8 - Güngören
69.128 ₺/m2
7 - Kadıköy
78.431 ₺/m2
6 - Şişli
102.419 ₺/m2
5 - Bayrampaşa
103.669 ₺/m2
4 - Zeytinburnu
104.788 ₺/m2
3 - Bakırköy
108.880 ₺/m2
2 - Beyoğlu
111.219 ₺/m2
1 - Beşiktaş
160.015 ₺/m2